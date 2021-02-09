Сенатор Белоусов предложил пересмотреть понятия «пестициды» и «агрохимикаты» в российском законодательстве

Сенатор от Алтайского края, зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель Сергей Белоусов предложил поддержать инициативу Правительства РФ, согласно которой отходы жизнедеятельности животных официально будут изъяты из понятия удобрений.

Сенатор напомнил, что соответствующий законопроект об уточнении отдельных положений федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» депутаты Госдумы приняли в первом чтении. Если его примут окончательно, то из определения «агрохимикаты» исключат торф, отходы сахарного производства, продукты жизнедеятельности животных (помет и навоз), донные отложения водоемов и иловые осадки сточных вод.

«Такие изменения направлены на гармонизацию российского законодательства и правовых актов Евразийского экономического союза, а также на устранение административных барьеров при обязательной госрегистрации материалов природного происхождения, используемых в сельском хозяйстве для повышения плодородия почв. Таким образом производители будут избавлены от затратных испытаний по регистрации органических и смешанных минеральных удобрений», – пояснил сенатор.

Алтайский сенатор Белоусов призвал развивать законодательство в сфере обращения ГМО Новости 27.01.2021 12:40

Сергей Белоусов напомнил, что сейчас действующее законодательство относит навоз и помет к отходам производства, в результате на обращение с отходами жизнедеятельности животных накладываются ограничения и обременения, которые не позволяют эффективно использовать такие вещества в качестве органических удобрений.

«Нам известно множество случаев, когда в результате такого регулирования на предприятия накладывались многомиллионные штрафы», – отметил сенатор.

Кроме того, по действующим санитарным правилам захоронение пестицидов, признанных непригодными к дальнейшему использованию по назначению не допускается, равно как и тары из-под них. В этой части законопроект также устраняет правовую коллизию и понятие «захоронение» из текста закона исключается.

По мнению Белоусова, данная инициатива – это еще один важный шаг в вопросе совершенствования правовых основ обеспечения безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами не только для их эффективного применения, а в первую очередь в целях охраны окружающей среды и здоровья людей.