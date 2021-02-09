Алтайский депутат вступилась за «увольняемых» воспитателей барнаульского детсада

Воспитатели барнаульского детского сада №211, попавшие в скандал с увольнениями, останутся на работе. Об этом заявила депутат парламента Алтайского края, член партии «Единая Россия» Татьяна Ильюченко.

«Никто никого не уволит, это недопустимо, сейчас важно довести группу до выпускного. Однако мы будем следить за тем, как будут развиваться события, и если со стороны кого-либо – родителей или воспитателей – будут некорректные действия, то необходимо будет вмешаться», – прокомментировала Ильюченко.

Внимание властей к работникам детсада привлекли родители, которые в интернет-сообществе «Barnaul 22» попросили министерство образования и губернатора Виктора Томенко защитить двоих воспитателей от увольнения.

По словам активистов, отец одного из детей пожаловался заведующей детсада на то, что воспитатели плохо относятся к его ребенку. Заведующая и старший воспитатель якобы пошли на поводу у мужчины и собирались уволить двух воспитателей, перед этим отправив их на больничный.