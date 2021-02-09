СГК приступила к ремонту на ТЭЦ Алтайского края

Сибирская генерирующая компания приступила к выполнению ремонтной программы станций в Барнауле, Бийске и Рубцовске. В эти работы в 2021 году СГК вложит почти 1,5 млрд рублей, примерно столько же, как и в 2020 году.

Всего за год на трех ТЭЦ в Барнауле, Бийске и Южной тепловой станции (ЮТС) Рубцовска отремонтируют 28 котлоагрегатов и 16 турбоагрегатов.

Бийская ТЭЦ

Одним из первых в текущий ремонт энергетики вывели турбоагрегат №7 Бийской ТЭЦ. Это одна из самых мощных машин на станции. Его установленная мощность – 110 МВт, а работает он с 1988 года. Ремонт на нем продлится месяц – с 28 января по 24 февраля. За это время специалисты проведут экспертизу промышленной безопасности трубопроводов и замену ротора низкого давления.

Основной объем работ на ТЭЦ начнется с весенним снижением отопительных нагрузок. Следующими в ремонт уйдут турбоагрегат №3 (с 9 марта по 11 мая) и котел №7 (с 1 по 22 марта). Закончится ремонтная программа на станции в конце октября.

За год на Бийской ТЭЦ отремонтируют пять турбин и 8 котлов. Объем вложений составит около 430 млн рублей.

Всего на Бийской ТЭЦ используется 15 единиц тепломеханического оборудования: 7 турбин и 8 котлов. Самый возрастной агрегат – ТГ-1 (турбогенератор) – введен в работу в 1957 году, его установленная мощность на конец 2020 года составляет 25 МВт и 108 Гкал/ч, самый молодой – КА-16 (котлоагрегат) – введен в эксплуатацию в 2002 году.

Барнаульская ТЭЦ-2

Работы на станции начнутся в середине марта с котла №15. Самым продолжительным станет капитальный ремонт турбоагрегата №6 мощностью 60 МВт. На нем, кроме прочего, предстоит замена лопаток и бандажа одной из ступеней ротора низкого давления.

465,1 млн рублей направят до конца года на проведение работ на 10 котлах и 7 турбинах Барнаульской ТЭЦ-2.

Всего на станции используется 17 единиц тепломеханического оборудования. Самый возрастной агрегат – КА-06 (котлоагрегат) – введен в работу в 1961 году, установленная мощность на конец 2020 года составляет 126 Гкал/ч, самый молодой – ТА-09 (турбоагрегат) – введен в эксплуатацию в 2014 году.

Барнаульская ТЭЦ-3

В 2021 году на Барнаульской ТЭЦ-3 ремонты разной сложности пройдут на 5 котлах и 3 турбинах. В том числе на ТЭЦ-3 специалисты капитально отремонтируют два котлоагрегата и турбину №1.

Начнутся работы на станции в апреле с текущего ремонта котла и закончатся в конце октября.

На ремонтную программу будет направлено 509 млн рублей.

Всего на станции используется 17 единиц тепломеханического оборудования. Самый возрастной котлоагрегат – КВ 01 – введен в работу в 1977 году, установленная мощность на конец 2020 года составляет 100 Гкал/ч, а самый молодой – КП-09 (котлоагрегат) –введен в 1995 году.

Южная тепловая станция (Рубцовск)

На главном и единственном крупном теплоисточнике Рубцовска ремонтные работы стартуют в середине апреля, а завершатся 10 сентября, перед началом отопительного периода. За 5 месяцев на ЮТС проведут текущий ремонт турбины, а также отремонтируют пять котлоагрегатов. На работы планируется направить 89,1 млн рублей.

Всего на станции используется 7 единиц тепломеханического оборудования. Самый возрастной котлоагрегат – БКЗ-85-13 – введен в работу в 1964 году, установленная мощность на начало 20201 года составляет 51,00 Гкал/ч, самый молодой – КВ-ТСВ-30-15 (котлоагрегат) – введен в эксплуатацию в 2017 году.

Главные теплоисточники крупнейших городов Алтайского края снабжают тепловой энергией 90% жителей. Поэтому график ремонтных кампаний на станциях рассчитан таким образом, чтобы выведенное из работы оборудование не нарушало процесс производства тепла и электроэнергии