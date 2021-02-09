Зарплаты, дороги и уголь. Власти рассказали, на что пойдут дополнительные 10 млрд рублей бюджета Алтайского края

Расходовую часть краевого бюджета на 2021 год планируют увеличить почти на 9,9 млрд рублей. Из них 2,1 млрд пойдет на адресную инвестиционную программу, 1,1 млрд – на дорожную отрасль, 1,3 млрд – на зарплату бюджетникам. Об этом во время интернет-конференции рассказал председатель комитета по бюджету и налогам в алтайском парламенте Владимир Устинов. Проект закона, который предложил региональный минфин, рассмотрят уже на февральской сессии.

На что пойдут деньги?

Дополнительные средства власти планируют направить на увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы, на финансовую помощь органам местного самоуправления, на приобретение техники, на прохождение отопительного сезона и реконструкцию котельных и ряд других изменений.

А распределят деньги так:

2,1 млрд рублей – реализация краевой адресной инвестиционной программы (КАИП) и капремонт социально-значимых объектов;

1,3 млрд рублей – оплата труда работников учреждений социальной сферы;

1,1 млрд рублей – дороги и их обслуживание;

870,3 млн рублей – укрепление материально-технической базы учреждений;

700 млн рублей – обеспечение сбалансированности бюджетов муниципалитетов;

300 млн рублей – прочие дотации муниципалитетам.

200 млн рублей – создание муниципальных запасов угля;

150 млн рублей – обеспечение стабильного водоснабжения населения;

150 млн рублей – капремонт объектов теплоснабжения;

100 млн рублей – увеличение резервного фонда региона.

Откуда взялись эти деньги?

В 2020 году в Алтайском крае собственных доходов собрали больше запланированных. Регион получил 60 млрд рублей, это на 2,5 млрд рублей больше, чем в 2019-м, пояснил журналистам уже на другой конференции министр финансов региона Данил Ситников.

«Исполнение расходной части краевого бюджета сложилась по итогам 2020 года на уровне 93%. В целом бюджет региона исполнен с профицитом более чем 5 млрд рублей. За счет него и изменения остатков на счете мы планируем предложить изменения в закон о краевом бюджете», – уточнил Ситников.

Министр добавил, что по итогам 2020 край потратил около 129 млрд рублей. Это на 20% больше, чем годом ранее.