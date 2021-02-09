Бывший коммунист Талдыкин собирался пойти на выборы АКЗС со «Справедливой Россией». Но не пойдет

Список алтайского регионального отделения партии «Справедливая Россия» на выборах в краевое Заксобрание должен был пополниться еще одним новым кандидатом. С эсерами планировал пойти бывший член КПРФ Максим Талдыкин. Однако теперь он и вовсе может выпасть из кампании.

О том, что Талдыкин пойдет с партией, нам сообщил источник. Во время недавнего интервью с корреспондентом «Политсибру», глава алтайской СР, депутат Госдумы Александр Терентьев не ответил на этот вопрос однозначно. Но не опроверг и дал понять, что указанная кандидатура как минимум не безынтересна.

«Талдыкин пытается создать новое профсоюзное движение, у него хорошие идеи. Это перекликается с нашей позицией», – сказал Терентьев.

О том, кто еще пойдет на выборы с СР, на какой результат рассчитывает партия и как будет делиться местами с присоединяемыми к ней «За правду» и «Патриотами России», читайте в интервью с Александром Терентьевым утром 10 февраля на сайте «Политсибру».

Талдыкин информацию подтвердил.

«Да, у меня были планы пойти на выборы именно с партией «Справедливая Россия», – сказал он «Политсибру».

Однако, велика вероятность, что он вообще будет принимать участие в кампании. Три недели назад Максим Талдыкин сломал ногу во время катания на горных лыжах. Перелом со смещением, пришлось делать операцию, восстановление займет как минимум три месяца.

«Я, как действующий депутат, прекрасно понимаю, насколько заранее надо начинать кампанию. У меня есть обязательства еще в действующем созыве, которые я не могу не исполнить. А выпасть так надолго из процесса, да еще и сразу окунуться в выборы – это было бы неправильно. Да и времени, повторюсь, уже не будет», – сказал собеседник.

39-летний Максим Талдыкин работает машинистом электровоза 1 класса в Новоалтайске. Депутатом АКЗС стал в 2016 году от КПРФ (территориальная группа №34 – Новоалтайск). В мае 2018 года его исключили из партии из-за внутреннего конфликта. Вылившегося в числе прочего в смещение главы регионального отделения партии Марии Прусаковой с поста главы фракции. Этот пост в мае 2018 неожиданно для многих занял Талдыкин. Правда, через год Прусакова смогла вернуть себе бразды правления.

В этом же конфликте «полетели корочки» еще одного депутата – Юрия Астанчика. И он тоже пойдет на выборы в АКЗС от СР (по одномандатному округу № 10 и той же терргруппе). Со «Справедливой Россией» будет выдвигаться и действующий депутат АКЗС от ЛДПР Евгения Боровикова, которая в конце прошлого года вышла из партии Жириновского, громко хлопнув дверью.