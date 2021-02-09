Рост преступности произошел в Алтайском крае в пандемичном 2020 году

Число преступлений в Алтайском крае за 2020 год увеличилось с 37 до 39 тысяч случаев, то есть почти на две тысячи. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

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Чаще стали совершать тяжкие, особо тяжкие и средние преступления. Преступлений террористического характера тоже стало больше. В этом году зафиксировано семь подобных проступков, тогда как в позапрошлом году их было четыре.

А вот количество преступлений небольшой тяжести сократилось на 936 случаев. Взяток в прошлом году дали на раз 19 меньше. Число убийств и покушений на убийство уменьшилось на 10 – с 171 до 161 случая. Количество дел по незаконному обороту наркотиков снизилось с 3 190 до 3 173 случаев. Более 16 тысяч преступлений остаются нераскрытыми.

Всего в 2020 году в крае было 19 711 преступников (годом ранее 21 582 человека). Большинство нарушителей закона в регионе оказались рецидивистами.

Среди других регионов России Алтайский край занимает 17 место по уровню преступности. На первом месте – Москва, а на последнем – Ненецкий АО.

В последний раз число преступлений сильно возрастало в 2015 году. Тогда показатель увеличился на 10,2%.