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АлтГТУ присоединился к Всероссийской акции «Снова в науку»

Новости компаний
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​​​​Минобрнауки России объявил о Всероссийской акции «Снова в науку». Флешмоб призван объединить студентов и ученых по всей России. Акция символизирует возврат учащихся и преподавателей в аудитории и лаборатории, а также подчеркивает вклад российских ученых в разработку вакцины от COVID-19 как одного из главных научных достижений 2020 года.

АлтГТУ

Первый инжиниринговый центр по развитию пищевых, химических и биотехнологий появится в Алтайском крае

Новости компаний

Свое участие в акции подтвердили десятки крупнейших российских университетов и научных организаций. Поэтому в каждом регионе, начиная от Дальнего Востока и заканчивая Калининградской областью, сотни тысяч студентов и научных сотрудников будут публиковать фото и видео в своих социальных сетях с хештегом #СНОВАВНАУКУ.

В Алтайском крае флешмоб поддержали студенты института биотехнологии, пищевой и химической инженерии Алтайского государственного технического университета. Во время практического занятия по технологии хлебопекарного производства ребята сделали фото.

Мероприятие проходит в рамках Года науки и технологий в Российской Федерации. Организаторы флешмоба – Министерство науки и высшего образования РФ, российский Союз ректоров при участии оргкомитета Фестиваля NAUKA 0+.

Автор: Политсиб.ру

Фото: altstu.ru

#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика
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