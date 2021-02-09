Федеральное Минобрнауки заявило, что финансирование для нового корпуса АлтГУ пока не утверждено

Денег на строительство нового корпуса Алтайского государственного университета на улице Димитрова, 66 в федеральном бюджете пока не запланировано. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на пресс-службу российского министерства образования.

«Выделение бюджетных средств на строительство объекта Министерством науки и высшего образования РФ в настоящее время не предусмотрено. Вопрос о финансировании строительства может быть рассмотрен в ходе формирования проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (с учетом выделения на указанные цели дополнительных бюджетных средств) после того, как университет представит положительное заключение государственной экспертизы проектной документации», – отметили в минобре.

Получается, что денег на строительство корпуса не выделено. Поэтому серьезно говорить о начале работ можно будет только после подготовки и согласования проекта. Возможно, возведение корпуса может начаться лишь к 2023 году.

Кроме того, пока так и не понятна стоимость работ. В минобре еще в апреле 2018 года утвердили новый корпус АлтГУ площадью 17 834 кв. за 1,7 млрд рублей. Сейчас в АГУ называют другие данные: цена уменьшилась до 1,5 млрд, однако площадь возросла до 20-25 тысяч кв.м.

Напомним, что проектировать корпус будет барнаульская компания ООО «Архи-групп», которая должна выполнить работу за 19 млн рублей. Предполагается, что корпус будет от пяти до 12 этажей с тремя подземными этажами, на которых должны расположить 120 мест для автомобилей. В нем будет 26 научно-исследовательских лабораторий и конструкторских бюро, библиотека, девять поточных аудиторий (в том числе две на 250 человек), коворкинг-центры, актовый зал на не менее 700 человек, кабинеты, столовая и так далее.

Тем временем против строительства корпуса рядом с площадью Сахарова протестуют общественники под руководством историка-краеведа Даниила Дегтярева. Он утверждает, что здание испортит центр Барнаула и исторически сложившийся ансамбль площади. 13 февраля активисты планируют провести собрание на площади Свободы.