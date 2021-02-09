Власти Бийска объяснили причину мусорного «коллапса» в городе

Проблемы с вывозом мусора в Бийске возникли из-за не прочищенных от снега дорог, мусоровозы просто не могут проехать к бакам. Об этом сообщил «Бийский рабочий» со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

С проблемой вывоза ТКО столкнулись жители домов на улице Васильева, 45/1 и ул. 8 Марта, 15. Именно туда свозят отходы из частных домов, к которым уже две недели не может доехать мусоровоз.

«Проблема оказалась в плохо расчищенном проезде к площадке накопления ТКО, который должна была обеспечить местная управляющая компания. Вследствие этого застревали мусоровозы. Ситуация была взята на контроль, проведены беседы с представителями управляющей компании и регоператором по обращению с ТКО», – отметили в администрации.

О проблемах с вывозом мусора в Бийске стало известно несколько дней назад. Жители частного сектора в переулке Пионеров рассказали «Бийскому телевидению» о том, что они не могут дозвониться в компанию, которая прежде вывозила мусор из их баков. Компания закрылась, а региональный мусоровоз также перестал ездить в частный сектор.

Жители частных домов стали свозить свой мусор к бакам, стоящим около многоэтажек.

Как сообщали СМИ, сейчас бийская администрация планирует заключать контракт на обслуживание частного сектора. При этом в пресс-службе бийской администрации комментировать контракт отказались и заявили, что говорить о нем преждевременно.