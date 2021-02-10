До ключевого политического события года остается семь месяцев. Все партии уже как минимум набросали внутренние списки кандидатов. У «Справедливой России» он, неожиданно для многих, пополнился представителями двух новых партий – «За правду» и «Патриоты России». Насколько активно готово делиться местами вообще (и проходными в частности) алтайское отделение партии, кого из «перебежчиков» СР возьмет себе на борт и каковы шансы эсеров на хороший результат. Об этом и многом другом «Политсибру» рассказал глава реготделения «Справедливой России», депутат Госдумы от Алтайского края Александр Терентьев. Он один из первых гостей нашей рубрики, посвященной выборам в краевое Заксобрание и Госдуму.
– Так «поли-политично» начался год для вашей партии. Сначала СР сообщила о слиянии с двумя малыми политсилами. Теперь кремлевский политтехнолог Дмитрий Гусев возглавил центральный аппарат партии. «Справедливая Россия» себя так не растеряет?
– Нет, не растеряет, а только усилится и станет более эффективной. Работа аппарата имеет большое значение. Тем более, что мы сохраняем контрольный пакет.
– Но ведь придется менять повестку, расширять ее за счет интересов этих двух партий.
– А что там особенно менять? Как мы занимались законотворчеством, так и будем. За что бились – индексация пенсий работающим пенсионерам, введение прогрессивной шкалы налогообложения – все продолжим и добьемся. А за счет их повестки только усилимся.
– Повестка – это еще полдела. Делится придется и местами в списках на выборах.
– У «За правду» есть серьезные персоны, уважаемые люди. Но у них в основном федеральный состав – Москва и Санкт-Петербург. В партию уже вступили 20 представителей «За правду» и 20 «Патриотов России».
По регионам вопрос будет решаться после официального объединения. У «Справедливой России» сильны региональные отделения. С уважением относимся ко всем, но «в поле» эти партии в Алтайском крае мы не видим.
– С представителями «За правду» и «Патриотов России» в регионе уже встречались?
– Нет, никто не приходил. Региональные отделения создаются долго и сложно. А «За правду» же недавно открылась. Но мы с радостью их встретим, работа найдется всем. Да и опыт слияния у нас глобальный. Как мы объединялись, никто не объединялся. Я и сам через это прошел (до избрания руководителем СР в Алтайском крае в 2006 годы был главой реготделения партии «Пенсионеры» – прим.ред.).
– Сергей Миронов дал вам установку, сколько человек от этих партий нужно включить в списки на выборы на региональном уровне? Будут ли в проходной тройке краевого списка в АКЗС представители всех трех партий?
– Нет, никакой установки не было. Думаю, победит здравый смысл. И в первую тройку мы включим тех, кто имеет наибольшую электоральную известность в крае. Не может же туда попасть человек, которого в крае никто не знает. Все заинтересованы, чтобы партия набрала как можно больше. А это обеспечат люди известные. Но ведь у нас есть еще одномандатные округа и территориальные группы. Там мест много. Берите, работайте.
– Первую тройку списка на выборах в АКЗС, очевидно, возглавите вы. А кому второе и третье места?
– Надеюсь, что я. Но там как решит конференция.
А следом за мной, если поддержат члены партии будут Александр Молотов и Людмила Суслова (действующие депутаты АКЗС – прим.ред.)
– Молотов – понятно. Он сегодня – звезда, второе лицо в партии и первая «говорящая голова». Вы поощряете его публичность?
– Конечно, он же транслирует позицию партии. И правильно делает, что работает так активно, ведь он же глава фракции. А наша главная задача – проводить справедливые законы. У нас в партии нет разделения, кому можно громче говорить, кому – нет.
– Людмила Суслова в последние годы не так медийна, но она в тройке.
– Она также же активна в работе в поле. Носится по краю, вникает в каждую ситуацию, реально помогает людям. На партию она работает. А кроме того, прошла выборы губернатора – это большой опыт. И мы Людмилу Алексеевну очень ценим.
– А как же Владислав Вакаев? Ему места в проходном списке не нашлось?
– Он бы хотел, но я предложил ему одномандатный округ. И уверен, что он сможет там победить.
– Как насчет депутатов АКЗС Александра Николайчика, Михаила Никишанина? Они с вами на новые выборы?
– Николайчик – да, он большой молодец. А Никишанин, мне кажется, уже не пойдет. Наверное, ему депутатская работа не так интересна, как коллегам.
– Наверное, возьмете на краевую кампанию и барнаульских депутатов?
– Оксана Молодых и Алексей Якунин точно пойдут. И усилят нашу команду. Александр Обидин еще не решил. Но в любом случае, даже если они не пройдут, то остаются еще больше года работать на уровне города. Я считаю, что фракция СР в БГД – самая сильная среди оппозиционных.
– Какой процент в АКЗС планируете получить?
– Я буду ставить задачу на 24%.
– В 2016 году у вас было 16%. Чем обусловлен такой рост?
– Благодаря слиянию партия и на краевом, и на федеральном уровне наберет значительно. Эффект объединения всегда дает больше. Люди ждут нового.
Но и без объединения мы усилили свои позиции и получили бы высокий результат. Тем более, что в ЛДПР и КПРФ на местном уровне сейчас такой развал. Это вселяет уверенность в наши перспективы.
– А как насчет одномандатных округов? Где рассчитываете победить?
– Я думаю, что в Камне-Крутихе мы можем выиграть. Да и вообще, у нас все округа конкурентны. И желающих побороться за места много.
– Год-два назад все партии, в том числе и вы, говорили, что отправлять на выборы некого. Скамейка запасных вдруг пополнилась?
– Однозначно. В последние два месяца каждый день с тремя-четырьмя людьми встречаюсь. И у нас есть, из кого выбирать. Много авторитетных, профессиональных, харизматичных людей.
– На выборах в верхнюю палату российского парламента вы как пойдете? И по одномандатному округу, и в территориальной группе?
– У меня большой округ – Алтайский край и Новосибирская область (территориальная группа СР на выборах в Госдуму – прим.ред.). В прошлый раз львиную долю сил и времени я отработал на 42 округе (Славгородский). Мы получили там неплохой результат, но победил единоросс (Иван Лоор – прим.ред.). Сейчас я бы хотел «отпахать» по всему краю и зацепить Новосибирск. Это принесет партии больше пользы, чем работа на одном округе в крае. Так что да, территориальную группу я точно возглавлю.
По поводу Славгородского округа вопрос пока открытый. Помимо моей еще рассматривается кандидатура Василия Железовского.
– Кем закроете остальные алтайские округа?
– Предварительно, Александр Молотов пойдет по Барнаульскому, Елена Речкова – по Бийскому, Владислав Вакаев – по Рубцовскому. Пока Серей Миронов согласовал так. По Славгороду думаем, идет процесс согласования и подбора кандидатур и по остальным округам. Все может и измениться.
– То есть Вакаев все-таки с вами? А то всякие слухи ходят. Что он, например, пойдет от малой партии.
– С нами. Иного я пока не знаю. А насчет всех этих слухов, думаю, кто-то специально вносить «раздрай» в партию. Происки конкурентов.
– Если он все-таки пойдет от другой партии, не обидитесь?
– Нет, это будет его выбор. Для себя я точно знаю, что никакой другой партии у меня не будет. Если уж уходить, то на улицу. Это более порядочно.
– А при этом берете к себе людей из других партий. До недавнего прошлого ярую либерал-демократку Евгению Боровикову и коммуниста Юрия Астанчика.
– Так вы посмотрите как с ними поступили. Они оба работали на свои партии. А их «вырезали», несправедливо обошлись с ними.
Мы же не просто так их взяли. Мы проанализировали их работу с людьми. И они действительно много делают.
– Я знаю, что Боровиковой предлагали (и еще предлагают) и другие партии, малые. Она точно с вами?
– Да, точно. Она меня заверила, что будет продолжать политическую карьеру с нами.
– Но что, если она не пройдет от вас? Какой округ вы ей отдадите, ведь в проходной тройке ее точно не будет.
– Мы ее не оставим. Что же касается округа, то у нее есть три варианта. Пока не могу сказать какие. Она выбирает. Я хочу, чтобы она прошла. Евгения Боровикова – ценный человек для АКЗС. Она помогает людям, знает, как это делать.
– А как насчет Астанчика? Победить на округе №10, по которому пойдут Владимир Попов и Анатолий Вытоптов будет крайне-крайне сложно.
– На выборах 2016 года он возглавлял тергруппу по этому округу и победил. Уверен, что у него и сейчас очень высокие шансы. Настроение у Юрия Ивановича очень боевое.
– Будут еще новые кандидаты, выходцы из других партий?
– Будут, но пока не скажу кто. Я со многими общался. Рассматриваем кандидатуры, которые схожи с нами по идеологии, родственные души. Часть из них возьмем. У нас жесткие требования, я не терплю негодяев.
– Они сами к вам идут или вы предлагаете?
– Я ни к кому не хожу. Мы объявили набор партии. Люди приходят. И это хорошо. Значит, мы интересны.
– Я слышала, что бывший коммунист Максим Талдыкин может с вами пойти.
– Может быть.
Талдыкин пытается создать новое профсоюзное движение, у него хорошие идеи. Это перекликается с нашей позицией.
– Александр Васильевич, а какой у вас настрой на выборы? Для вас это уже далеко не первая кампания. Политика еще не надоела?
– Я занимаюсь политикой, пока могу приносить пользу людям – отстаивать справедливые законы, помогать избирателям. За кресла я никогда не держался, и не единожды пытался отойти от дел. Но раз партия считает, что я еще здесь нужен, люди меня поддерживают, значит наша работа не зря. Поэтому, думаю мы еще поработаем.
все честно и правдиво. приятно почитать
Все старые лица! 24 процента это сон, с этими лицами 5-7 процентов
Я знаю, что Боровиковой предлагали (и еще предлагают) и другие партии, малые. Она точно с вами? – Да, точно. Она меня заверила, что будет продолжать политическую карьеру с нами. – Но что, если она не пройдет от вас? Какой округ вы ей отдадите, ведь в проходной тройке ее точно не будет. – Мы ее не оставим. Что же касается округа, то у нее есть три варианта. Пока не могу сказать какие. Она выбирает. Я хочу, чтобы она прошла. Евгения Боровикова – ценный человек для АКЗС. Она помогает людям, знает, как это делать. Ура, "Боровикова" - я все пропью, но тебя Василич, не опозорю!!!!"
«Негодяев не потерплю»!!!! А бухарей лдпр-вских????? Кормить буду!!!!!
г-н Терентьев выдает желаемое за действительность, с 2007 года тему не меняет - "индексация пенсий и прогрессивная шкала налогообложения":))
Александр, гоните от себя предателей алкашей , вы кого берете к себе на борт ! Кто предал один раз предаст и второй , еще и не дай бог пропьет все ваше рег отделение !!! Лучше семь раз подумать чем один раз опростоволоситься !!!
Александр Васильевич, мы с Вами! Вы очень порядочный человек