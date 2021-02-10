«Негодяев не потерплю». Главный алтайский справедливоросс Терентьев рассказал, кого берет на выборы в АКЗС и Госдуму

До ключевого политического события года остается семь месяцев. Все партии уже как минимум набросали внутренние списки кандидатов. У «Справедливой России» он, неожиданно для многих, пополнился представителями двух новых партий – «За правду» и «Патриоты России». Насколько активно готово делиться местами вообще (и проходными в частности) алтайское отделение партии, кого из «перебежчиков» СР возьмет себе на борт и каковы шансы эсеров на хороший результат. Об этом и многом другом «Политсибру» рассказал глава реготделения «Справедливой России», депутат Госдумы от Алтайского края Александр Терентьев. Он один из первых гостей нашей рубрики, посвященной выборам в краевое Заксобрание и Госдуму.

Справедливо-правдиво-патриотичная партия

Веник всегда сильнее. Кто выиграет, а кто проиграет от слияния «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России» Аналитика 21.01.2021 9:24

– Так «поли-политично» начался год для вашей партии. Сначала СР сообщила о слиянии с двумя малыми политсилами. Теперь кремлевский политтехнолог Дмитрий Гусев возглавил центральный аппарат партии. «Справедливая Россия» себя так не растеряет?

– Нет, не растеряет, а только усилится и станет более эффективной. Работа аппарата имеет большое значение. Тем более, что мы сохраняем контрольный пакет.

– Но ведь придется менять повестку, расширять ее за счет интересов этих двух партий.

– А что там особенно менять? Как мы занимались законотворчеством, так и будем. За что бились – индексация пенсий работающим пенсионерам, введение прогрессивной шкалы налогообложения – все продолжим и добьемся. А за счет их повестки только усилимся.

– Повестка – это еще полдела. Делится придется и местами в списках на выборах.

– У «За правду» есть серьезные персоны, уважаемые люди. Но у них в основном федеральный состав – Москва и Санкт-Петербург. В партию уже вступили 20 представителей «За правду» и 20 «Патриотов России».

По регионам вопрос будет решаться после официального объединения. У «Справедливой России» сильны региональные отделения. С уважением относимся ко всем, но «в поле» эти партии в Алтайском крае мы не видим.

– С представителями «За правду» и «Патриотов России» в регионе уже встречались?

– Нет, никто не приходил. Региональные отделения создаются долго и сложно. А «За правду» же недавно открылась. Но мы с радостью их встретим, работа найдется всем. Да и опыт слияния у нас глобальный. Как мы объединялись, никто не объединялся. Я и сам через это прошел (до избрания руководителем СР в Алтайском крае в 2006 годы был главой реготделения партии «Пенсионеры» – прим.ред.).

– Сергей Миронов дал вам установку, сколько человек от этих партий нужно включить в списки на выборы на региональном уровне? Будут ли в проходной тройке краевого списка в АКЗС представители всех трех партий?

– Нет, никакой установки не было. Думаю, победит здравый смысл. И в первую тройку мы включим тех, кто имеет наибольшую электоральную известность в крае. Не может же туда попасть человек, которого в крае никто не знает. Все заинтересованы, чтобы партия набрала как можно больше. А это обеспечат люди известные. Но ведь у нас есть еще одномандатные округа и территориальные группы. Там мест много. Берите, работайте.

Выборы в АКЗС

Стало известно, сколько партий могут принять участие в выборах в Алтайском крае Новости 28.01.2021 15:07

– Первую тройку списка на выборах в АКЗС, очевидно, возглавите вы. А кому второе и третье места?

– Надеюсь, что я. Но там как решит конференция.

А следом за мной, если поддержат члены партии будут Александр Молотов и Людмила Суслова (действующие депутаты АКЗС – прим.ред.)

– Молотов – понятно. Он сегодня – звезда, второе лицо в партии и первая «говорящая голова». Вы поощряете его публичность?

– Конечно, он же транслирует позицию партии. И правильно делает, что работает так активно, ведь он же глава фракции. А наша главная задача – проводить справедливые законы. У нас в партии нет разделения, кому можно громче говорить, кому – нет.

– Людмила Суслова в последние годы не так медийна, но она в тройке.

– Она также же активна в работе в поле. Носится по краю, вникает в каждую ситуацию, реально помогает людям. На партию она работает. А кроме того, прошла выборы губернатора – это большой опыт. И мы Людмилу Алексеевну очень ценим.

– А как же Владислав Вакаев? Ему места в проходном списке не нашлось?

– Он бы хотел, но я предложил ему одномандатный округ. И уверен, что он сможет там победить.

– Как насчет депутатов АКЗС Александра Николайчика, Михаила Никишанина? Они с вами на новые выборы?

– Николайчик – да, он большой молодец. А Никишанин, мне кажется, уже не пойдет. Наверное, ему депутатская работа не так интересна, как коллегам.

– Наверное, возьмете на краевую кампанию и барнаульских депутатов?

– Оксана Молодых и Алексей Якунин точно пойдут. И усилят нашу команду. Александр Обидин еще не решил. Но в любом случае, даже если они не пройдут, то остаются еще больше года работать на уровне города. Я считаю, что фракция СР в БГД – самая сильная среди оппозиционных.

– Какой процент в АКЗС планируете получить?

– Я буду ставить задачу на 24%.

– В 2016 году у вас было 16%. Чем обусловлен такой рост?

– Благодаря слиянию партия и на краевом, и на федеральном уровне наберет значительно. Эффект объединения всегда дает больше. Люди ждут нового.

Но и без объединения мы усилили свои позиции и получили бы высокий результат. Тем более, что в ЛДПР и КПРФ на местном уровне сейчас такой развал. Это вселяет уверенность в наши перспективы.

– А как насчет одномандатных округов? Где рассчитываете победить?

– Я думаю, что в Камне-Крутихе мы можем выиграть. Да и вообще, у нас все округа конкурентны. И желающих побороться за места много.

– Год-два назад все партии, в том числе и вы, говорили, что отправлять на выборы некого. Скамейка запасных вдруг пополнилась?

– Однозначно. В последние два месяца каждый день с тремя-четырьмя людьми встречаюсь. И у нас есть, из кого выбирать. Много авторитетных, профессиональных, харизматичных людей.

Александр Терентьев Фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия»

Выборы в Госдуму

За. Против. Прогулял. Часто ли алтайские депутаты пропускают заседания Госдумы и как голосуют Рейтинги 26.01.2021 11:09

– На выборах в верхнюю палату российского парламента вы как пойдете? И по одномандатному округу, и в территориальной группе?

– У меня большой округ – Алтайский край и Новосибирская область (территориальная группа СР на выборах в Госдуму – прим.ред.). В прошлый раз львиную долю сил и времени я отработал на 42 округе (Славгородский). Мы получили там неплохой результат, но победил единоросс (Иван Лоор – прим.ред.). Сейчас я бы хотел «отпахать» по всему краю и зацепить Новосибирск. Это принесет партии больше пользы, чем работа на одном округе в крае. Так что да, территориальную группу я точно возглавлю.

По поводу Славгородского округа вопрос пока открытый. Помимо моей еще рассматривается кандидатура Василия Железовского.

– Кем закроете остальные алтайские округа?

– Предварительно, Александр Молотов пойдет по Барнаульскому, Елена Речкова – по Бийскому, Владислав Вакаев – по Рубцовскому. Пока Серей Миронов согласовал так. По Славгороду думаем, идет процесс согласования и подбора кандидатур и по остальным округам. Все может и измениться.

Старые друзья. Новые друзья

Никто, кроме СР. Так и с какой же партией экс-коммунист Астанчик пойдет на новые выборы в парламент Алтайского края Новости 27.01.2021 14:32

– То есть Вакаев все-таки с вами? А то всякие слухи ходят. Что он, например, пойдет от малой партии.

– С нами. Иного я пока не знаю. А насчет всех этих слухов, думаю, кто-то специально вносить «раздрай» в партию. Происки конкурентов.

– Если он все-таки пойдет от другой партии, не обидитесь?

– Нет, это будет его выбор. Для себя я точно знаю, что никакой другой партии у меня не будет. Если уж уходить, то на улицу. Это более порядочно.

– А при этом берете к себе людей из других партий. До недавнего прошлого ярую либерал-демократку Евгению Боровикову и коммуниста Юрия Астанчика.

– Так вы посмотрите как с ними поступили. Они оба работали на свои партии. А их «вырезали», несправедливо обошлись с ними.

Мы же не просто так их взяли. Мы проанализировали их работу с людьми. И они действительно много делают.

– Я знаю, что Боровиковой предлагали (и еще предлагают) и другие партии, малые. Она точно с вами?

– Да, точно. Она меня заверила, что будет продолжать политическую карьеру с нами.

– Но что, если она не пройдет от вас? Какой округ вы ей отдадите, ведь в проходной тройке ее точно не будет.

– Мы ее не оставим. Что же касается округа, то у нее есть три варианта. Пока не могу сказать какие. Она выбирает. Я хочу, чтобы она прошла. Евгения Боровикова – ценный человек для АКЗС. Она помогает людям, знает, как это делать.

– А как насчет Астанчика? Победить на округе №10, по которому пойдут Владимир Попов и Анатолий Вытоптов будет крайне-крайне сложно.

– На выборах 2016 года он возглавлял тергруппу по этому округу и победил. Уверен, что у него и сейчас очень высокие шансы. Настроение у Юрия Ивановича очень боевое.

– Будут еще новые кандидаты, выходцы из других партий?

– Будут, но пока не скажу кто. Я со многими общался. Рассматриваем кандидатуры, которые схожи с нами по идеологии, родственные души. Часть из них возьмем. У нас жесткие требования, я не терплю негодяев.

– Они сами к вам идут или вы предлагаете?

– Я ни к кому не хожу. Мы объявили набор партии. Люди приходят. И это хорошо. Значит, мы интересны.

– Я слышала, что бывший коммунист Максим Талдыкин может с вами пойти.

– Может быть.

Талдыкин пытается создать новое профсоюзное движение, у него хорошие идеи. Это перекликается с нашей позицией.

– Александр Васильевич, а какой у вас настрой на выборы? Для вас это уже далеко не первая кампания. Политика еще не надоела?

– Я занимаюсь политикой, пока могу приносить пользу людям – отстаивать справедливые законы, помогать избирателям. За кресла я никогда не держался, и не единожды пытался отойти от дел. Но раз партия считает, что я еще здесь нужен, люди меня поддерживают, значит наша работа не зря. Поэтому, думаю мы еще поработаем.