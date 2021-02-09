Коронавирусом заболели еще 174 жителя Алтайского края

За прошедшие сутки в Алтайском крае появилось 174 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 170 пациентов, умерло 15 человек, из них 13 – непосредственно от ковида, а 784 человека по иным причинам, сообщает оперативный штаб.
Количество заразившихся коронавирусов с начала пандемии в Алтайском крае составило 40 611 человек. Справилось с болезнью уже 36 341 человека, умерло чуть более двух тысяч, именно от коронавируса – 1,3 тысячи человек, остальные по другим причинам
Сейчас в ковидных госпиталях лечится 1 648 больных коронавирусом. Кроме того, там находятся и 657 пациентов со сходной с COVID-19 вирусной пневмонией.
Тяжело переносят вирус 354 человек, из них 88 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Алтайским минздравом всего развернуто 2 935 коек, из которых 630 остаются резервными.
Дома лечатся 28 бессимптомных вирусоносителей и 439 пациентов с пневмонией.
На данный момент на коронавирус обследовано более 1,12 млн человек. Обе дозы вакцины получили 3,2 тысячи жителей края, одну – 15,2 тысячи человек.
Распоряжение дал краевой минздрав