Коронавирусом заболели еще 174 жителя Алтайского края

За прошедшие сутки в Алтайском крае появилось 174 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 170 пациентов, умерло 15 человек, из них 13 – непосредственно от ковида, а 784 человека по иным причинам, сообщает оперативный штаб.

Алтайский край получил самую большую партию коронавирусной вакцины за время пандемии Новости 09.02.2021 10:22

Количество заразившихся коронавирусов с начала пандемии в Алтайском крае составило 40 611 человек. Справилось с болезнью уже 36 341 человека, умерло чуть более двух тысяч, именно от коронавируса – 1,3 тысячи человек, остальные по другим причинам

Сейчас в ковидных госпиталях лечится 1 648 больных коронавирусом. Кроме того, там находятся и 657 пациентов со сходной с COVID-19 вирусной пневмонией.

Тяжело переносят вирус 354 человек, из них 88 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Алтайским минздравом всего развернуто 2 935 коек, из которых 630 остаются резервными.

Дома лечатся 28 бессимптомных вирусоносителей и 439 пациентов с пневмонией.

На данный момент на коронавирус обследовано более 1,12 млн человек. Обе дозы вакцины получили 3,2 тысячи жителей края, одну – 15,2 тысячи человек.