Алтайский губернатор Томенко занял 59 место медиарейтинга глав регионов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вновь оказался во второй половине медиарейтинга глав регионов России за январь 2021 года. Он занял 59 место из 85. Рейтинг подготовила «Медиология».

Среди глав регионов Сибири Виктор Томенко занимает седьмое место. В СФО лидерами медиарейтинга за январь 2021 года стали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, руководитель Иркутской области Игорь Кобзев и Омской области - Александр Бурков. На последнем месте оказался глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

По России в тройку «Медиарейтинга» попали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Напомним, что медиарейтинг показывает состояние информационного поля, которое формирует СМИ вокруг персоны.