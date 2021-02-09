Коронавирус «принес» Алтайскому краю 45 млрд рублей из федерального бюджета

Более 45 млрд рублей дополнительно получила экономика Алтайского края из федерального бюджета из-за пандемии в 2020 году. Деньги поступили как в бюджетную систему региона, так и напрямую гражданам. Об этом во время пресс-конференции 9 февраля рассказал министр финансов региона Данил Ситников.

В ковидный год на федеральном уровне было принято несколько мер по поддержке экономики, бизнеса и населения. Так, бюджет края сверх запланированных средств дополнительно получил 21,7 млрд рублей. По словам министра, это была серьезная сумма поддержки и она пошла на выплаты работникам здравоохранения, социальной защиты из красной зоны, безработным, а также компенсацию выпадающих доходов региона и ряд других решений.

Также, по словам Ситникова, на поддержку граждан и семей с детьми направили порядка 25 млрд рублей. Столько получила экономика региона в виде прямых выплат населению через Пенсионный фонд (15 млрд рублей) и меры банковского и налогового стимулирования населения (10 млрд рублей). Это позволило увеличить покупательскую способность граждан и поднять доход семей с детьми, подчеркнул чиновник.

«Все эти меры позволили стабилизировать ситуацию. И мы выполнили доходы консолидированного бюджета с ростом 105% и краевого бюджета с ростом 104% к аналогичному периоду прошлого года», – пояснил Данил Ситников.

За первый месяц 2021 года федеральное правительство приняло несколько новых решений в помощь Алтайскому краю. В частности, для стабилизации цен на зерно местные производители муки получили субсидию в размере 357 млн рублей, а производители хлеба – 27,3 млн рублей. Еще 14 млн регион получит на приобретение лекарств для борьбы с коронавирусом и 40 млн – на два физкультурно-оздоровительных комплекса.