Сошедший с крыш снег повредил 13 машин и два газопровода за три дня оттепели в Барнауле

Два газопровода и 13 автомобилей было повреждено в столице Алтайского края из-за сошедшего с крыш снега. Травм жители домов не получили. Об стало известно на совещании в администрации Барнаула в понедельник, 8 февраля, передает пресс-центр мэрии.

Глава города Вячеслав Франк поручил барнаульскому комитету по образованию уделить особое внимание состоянию кровель школ, вузов, а также прилегающих к ним территорий. Заместитель главы администрации Мария Кулагина должна будет провести работу с торговыми предприятиями и комитету по ЖКХ.

«Еще раз хочу заострить внимание всех присутствующих: этот вопрос сегодня должен находиться в приоритете у всех коммунальных служб», – подчеркнул Франк.

Также комитет по ЖКХ и управление по ГОЧС восстанавливают участок поврежденной кровли в пятиэтажном доме на Тимуровской,19.

Снег власти убирают не только с крыш, но и с дорог. 9 февраля в расчистке дорог участвует 75 единиц техники. В ночь с 8 на 9 февраля МБУ «Автодорстрой» вывез с дорог 4,7 тысячи кубов снега.