Алтайский край получил самую большую партию коронавирусной вакцины за время пандемии

Более 15 тысяч компонентов вакцины от коронавируса прибыло в Алтайский край, сообщили в понедельник, 8 февраля, в региональном министерстве здравоохранения.

Эта самая массовая поставка. Всего в регион доставили уже более 22 тысяч доз вакцины.

Полученную партию распределят по всем поликлиникам края.

«Количество медорганизаций, в которых жители смогут поставить прививку против коронавирусной инфекции, увеличится с 22 до 67. К этой работе больницы уже готовы, везде приобретено холодильное оборудование для хранения вакцины», – пояснили в минздраве.

Сейчас в крае 17, 7 тысяч человек уже поставили прививку. Из них большинство – 15,2 тысяч – получили первую дозу вакцины. Привиться дважды успели 2,5 тысяч человек.

Напомним, что общее количество заразившихся в крае почти достигло отметки в 40,5 тысяч человек. С начала пандемии от ковида скончалось более двух тысяч человек.