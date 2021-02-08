ВТБ Пенсионный фонд привлек 2,7 млрд рублей по НПО

ВТБ Пенсионный фонд (входит в группу ВТБ) привлек более 2,7 млрд рублей физлиц по итогам четвертого квартала 2020 года в рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) по каналам банка ВТБ, что более чем в два раза превышает результаты аналогичного периода 2019 года. Количество заключенных договоров с физлицами выросло почти на 12 тысяч.

В четвертом квартале прошлого года продажи добровольных пенсионных программ шли в сегментах Премиум и Розница. Эти программы позволяют клиентам самостоятельно формировать свою будущую негосударственную пенсию: определять размеры и сроки взносов, срок и периодичность ее выплат. Накопления на пенсионном счете инвестируются фондом и приносят клиенту доход. Информация о состоянии счета всегда доступна в личном кабинете на сайте фонда.

Средний чек в сегменте Премиум вырос на 6,63% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 595 тысяч рублей. В розничном сегменте средний счет составил более 133 тысяч рублей.

«Огромный вклад в итоги прошедшего квартала внес новый продукт, который мы предложили розничным клиентам ВТБ. Мы начали работу в этом направлении совсем недавно – проект запущен в сентябре прошлого года, но за последние три месяца года более 9,5 тысяч человек заключили с нами договоры именно в этом сегменте. Граждане проявляют все больший интерес к самостоятельному формированию своего пенсионного капитала, поэтому мы планируем развивать этот продукт в дальнейшем», – прокомментировала генеральный директор АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.

ВТБ Пенсионный фонд является одним из лидеров рынка негосударственного пенсионного обеспечения. Рейтинг фонда от агентства «Эксперт РА» стабильно держится на уровне ruAAА, что является максимальной оценкой кредитоспособности и финансовой устойчивости.