Уголовное дело бывшего замминистра ЖКХ Алтайского края Голубцова ушло в суд

Алтайские следователи закончили расследовать уголовное дело заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Андрея Голубцова. Его обвиняют в получении крупной взятки и незаконном покровительстве (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ). Материалы дела направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

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Как установило следствие, с 2016 по 2019 годы чиновник взял две взятки на 2,4 млн рублей. За первые 400 тысяч Голубцов заключил контракт с одним из обществ с ограниченной ответственностью на поставку семи неликвидных квартир в селе Лесном Бийского района. Их должны были отдать детям-сиротам.

Остальные 2 млн Голубцов получил в 2018-2019 годах от директора фирмы, которая занималась строительством коммуникаций газо- и водоснабжения. За взятку чиновник выбрал компанию подрядчиком и обязался помочь ей заключить муниципальный контракт на капремонт коммунальных сетей Змеиногорска. И подписать акты приемки работ.

Уголовное дело против Голубцова алтайский следком возбудил в апреле 2020 года. Сначала чиновник находился под стражей, затем был переведен под домашний арест, срок которого неоднократно продлевался.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном не признал. В качестве мер, принятых для обеспечения гражданского иска, на имущество обвиняемого наложен арест в сумме 7 млн 620 тысяч рублей», –отметили в следкоме.

Напомним, Андрей Голубцов ушел в отставку в апреле 2020 года по собственному желанию.