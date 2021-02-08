Четырехполосный участок Чуйского тракта сдадут на год раньше срока

Ремонт одного из участков Чуйского тракта в Алтайском крае закончат раньше срока. Речь идет о первых пяти километрах четырехполосной федеральной трассы Р-256 на границе Тальменского и Первомайского районов (с 173 по 183 км) сдадут уже к сентябрю 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Алтай».

Дорогу начали ремонтировать еще в конце 2019 года. Участок должны расширить до четырех полос, встречные потоки разделят металлическим ограждением. А рядом с селом Озерки построят подземный переход и двухуровневую развязку. На 83-метровом путепроводе уже установили опоры и смонтировали пролетные строения.

«На участке, который планируют открыть в этом году, уже построили дополнительные две полосы, установили барьерное ограждение и подключили электроосвещение», – пояснили в пресс-службе организации.

Полностью ввести в эксплуатацию трассу дорожники должны в 2022 году. Сейчас работы приостановлены. Дорожники заготавливают материалы, чтобы летом закончить дорогу. Им нужно будет уложить верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, установить знаки и сигнальные столбики, а также нанести разметку из термопластика, заметного для автомобилистов. До окончания работ движение будет идти лишь по двум полосам.

Кроме того, скоро завершат еще два участка Чуйского тракта: от Новоалтайска в направлении Бийска – с 212 по 223 км тракта (расширят до четырех полос) и с 268 по 271 км в Троицком районе (где будет третья полоса).