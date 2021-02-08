Барнаул получил первую партию лодок для Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ (фоторепортаж)

72 лодки успешно добрались из португальского города Вила-ду-Конди до барнаульского гребного канала, где чуть более чем через 100 дней пройдет соревнование мирового уровня. В регион прибыли 29 байдарок-одиночек, 28 байдарок-двоек, 8 одноместных и 7 двухместных каноэ, изготовленные фирмой Nelo. До начала второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ регион получит еще почти 230 лодок, половина из которых останется здесь навсегда. Ценный груз встречали в понедельник, 8 февраля. Как это было, смотрите в фоторепортаже Олега Укладова.