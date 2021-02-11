«Под лежачий камень». Когда наступит стабильность в проблемном Каменском районе

В декабре 2020 года Каменский район наконец-то обрел главу. Им стал депутат Иван Панченко. Для муниципалитета, который два года находился без официального управленца, это должно бы означать начало стабильности. Однако эксперты говорят, что делать такие выводы рано: новому руководителю предстоит решить багаж проблем, который накопился в период безвластия.

И камень мохом обрастает

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Постоянного главы в Каменском районе не было с августа 2018 года, когда этот пост покинул Федор Найден. А если точнее – его отстранили от должности из-за уголовного дела. До тех пор, пока окончательный приговор не вступил в силу (до мая 2020 года), объявить конкурс на нового управленца в районе не могли. А потому «у руля» весь этот период находилась его зам Евгения Гордиенко.

Отношения с депутатами у нее не сложились практически сразу. И противостояние администрации и народных избранников впоследствии перешло в разряд личных разборок. Мало того, что в районе не было главы, так и исполняющего обязанности там какой-то период тоже не было – народные избранники неоднократно саботировали продление полномочий Гордиенко и тем самым тормозили решение важных вопросов.

Например, подготовку к зиме, что стало очевидным уже при первых серьезных морозах. Как ранее сообщал «Политсибру», из-за порывов и аварий на котельных в январе 2021 года без тепла в квартирах остались тысячи каменцев. Министр строительства и ЖКХ Иван Гилев (который лично выезжал в Камень, чтобы разобраться в ситуации) заявил, что январские отопительные проблемы связаны с отсутствием постоянной долговременной власти.

Сегодня эксперты единогласно признают – «гора» проблем в Каменском районе настолько велика, что сдвинуть ее будет крайне сложно. Однако на нового главу возлагают большие надежды.

Больная тема

Спикеры пока не берутся оценивать работу нового управленца. Ведь в новой должности он всего-то третий месяц.

Хотя, по мнению депутата АКЗС Василия Железовского, определенная стабилизация в районе все же произошла: дороги чистят, тепло подается, человек работает и справляется со своими полномочиями. А на решение скопившихся проблем нужно время, говорит депутат.

«В районе было длительное безвластие, количество нерешенных задач требует системного подхода. Это точно не та ситуация, что появился новый глава, взял и быстро навел порядок. Я боюсь, что он только разгребать все это будет ближайшие полгода», – предполагает политтехнолог Константин Лукин.

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Эксперты считают, что в первую очередь Панченко должен решить самый главный и наболевший вопрос Каменского района – жилищно-коммунальный. Ведь именно с ними новому главе пришлось столкнуться в первые месяцы работы.

На это обратил внимание и министр Гилев, который попросил местные власти провести ревизию и создать резерв оборудования на МУП «Каменские теплосети». Ведь если бы на предприятии был запасной вал, то аварию на котельной можно было предотвратить за пару часов, а не доводить до ситуации, когда практически была разморожена система.

«Раньше всегда были запчасти, потому что знали, что именно может выходить из строя. А тут оказалось, что ничего нет, а если и есть, то совсем не то, что нужно. Конечно, глава должен контролировать эти моменты, но не до такой же степени, чтобы проверять, что за запчасти есть. Тогда не главой быть, а директором предприятия», – рассказывает депутат АКЗС Алексей Найден (сын бывшего руководителя района Федора Найдена).

И к решению этого вопроса в районе уже приступили, заверяет в беседе с «Политсибру» новый глава района Иван Панченко.

«Депутаты горсовета уже провели конкурс, на нем выбрали нового директора предприятия. Им стал Алексей Ягупов. Прошел месяц, как он вышел на работу. Сейчас он ищет слабые места, проводит инвентаризацию по котельным. Также мы смотрим, какие мероприятия будем проводить после окончания отопительного сезона. Будут перемены в плане штатного расписания и организации труда», – подчеркивает Панченко.

Он признает: ЖКХ – далеко не единственная запущенная сфера в муниципалитете. Ведь «куда ни глянь, везде есть какие-то недочеты, проблемы».

Новые лица

Перемены произошли не только в многострадальном МУПе. Панченко рассказывает, что обновил управленческую команду администрации. Когда он пришел, там работал только один зам – Евгения Гордиенко (второй заместитель Сергей Умяров еще осенью 2020 года покинул этот пост). Но практические сразу она ушла в отпуск, а после, не выходя из него, написала заявление об увольнении по собственному желанию. И через несколько дней после новогодних праздников глава остался без помощников.

«Почти два месяца я работал один. А сейчас набрал команду. Надеюсь, что она будет работоспособной и все будет хорошо», – говорит Иван Панченко.

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Он рассказал, что с 8 февраля замом по ЖКХ и председателем соответствующего комитета стал Владимир Баранов. По данным «Каменских известий» ранее он возглавлял Дом культуры в Баево. Еще два зама – бывшие претенденты на пост главы Каменского района. Это Павел Глотов – в последние годы был главным специалистом территориального отдела управления Роспотребнадзора. Он пришел на место Евгении Гордиенко, будет курировать в районе социальные вопросы. И третий заместитель главы – Борис Кайзер, который в прошлом уже работал на этой должности в администрации района. Он станет отвечать за сферу экономического развития региона, управление делами администрации.

Изменения произошли и в управлении образования. Прежний руководитель ушел с поста (и этому предшествовали ряд нарушений). По словам Панченко, новый руководитель Оксана Иванова уже взялась за работу и «пытается наладить все то, что было провалено».

Депутат Алексей Найден с осторожностью оценивает такие кадровые перестановки.

«Понятно, что он пытается команду поменять. Но у прошлых людей хотя бы опыт был, они разбирались в ситуации. Я считаю, тут надо было поработать, самому вникнуть в ситуацию со старыми людьми, а дальше уже потихоньку, если будет необходимость, менять и расставлять», – говорит депутат.

По мнению Найдена, на начальном этапе глава должен согласовывать каждое свое решение, чтобы не наделать ошибок, и консультироваться с краевыми властями. От взаимоотношений с которыми зависит дальнейшее развитие Каменского района, добавляет Константин Лукин. Ведь в районном бюджете попросту нет средств, чтобы разрешить все проблемы. Поэтому местным властям придется придется просить помощи края.

Сам Панченко заверяет: он уже начал знакомство с краевыми коллегами, в ближайшее время планирует познакомиться со всеми министерствами. Сделать это раньше просто не успел.

Политическая (не)стабильность

Эксперты признают, что район стал спотыкаться и падать как раз из-за конфликтов между депутатами и властью.

«Вообще, вся эта турбулентность и нестабильность очень плохо сказывается на развитии района. Потому что и инвесторы не хотят идти, когда такая качка. И те же поставщики угля сомневаются, у них нет уверенности, что с ними рассчитаются, опять-так потому что нет постоянного главы», – говорит Найден.

Но теперь эксперты уверены – открытое пламя политической борьбы удалось сбить. И прямых конфликтов больше не будет, во всяком случае в ближайшее время. Депутаты пока присматриваются к новому главе и у него есть некий кредит доверия, считает Лукин.

«Конфликт перешел в тлеющую фазу, в районе начали готовиться к сентябрьским выборам следующего состава районного совета. Интересанты сейчас сосредоточатся на этом», – добавляет политтехнолог.

Панченко тоже довольно оптимистично воспринимает нынешние взаимоотношения с депутатами.

«Есть, конечно, нюансы личного характера. Но их можно разрешить в переговорах, ничего страшного в этом нет. А так в целом – нормальная рабочая атмосфера. Не думаю, что у нас случатся с депутатами какие-то непонятные моменты. Надеюсь, что все будет достойно и хорошо», – говорит Панченко.

Вера и желание

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В целом собеседники верят в Ивана Панченко. По мнению Василия Железовского, новый глава справится со своими обязанностями. Лукин отмечает, что в данном случае будет уже успехом, если власти хотя бы не завалят проекты и программы. И Алексей Найден рассчитывает как минимум на энтузиазм нового главы.

«Я думаю, что он не просто так на это шел. У него было большое желание. А это немаловажно: когда есть желание у человека и он готов работать. Я вижу, что он старается, понятно, что сейчас что-то не получается, ошибки делает. Но, насколько знаю, он готов их исправлять и прислушиваться. Посмотрим, что будет дальше», – отмечает Найден.

Сам Панченко уверяет: он выстроит работу так, чтобы улучшить качество жизни населения, повысить работоспособность предприятий и работников администрации. Ведь успех зависит не только от него одного, а от всей команды.

«Многие засиделись, не хотят двигаться дальше. На мой взгляд, это неправильная позиция. Я всегда говорю: под лежачий камень вода не потечет. Нужно заниматься, нужно делать, нужно добиваться, стараться, и если не пытаешься, то ничего не будет. У каждого моего работника и специалиста должно быть понимание, что он не часы вырабатывает и получает за это зарплату, а работает на население, улучшение качества жизни», – заявляет Иван Панченко.

Но и самому Панченко теперь никак нельзя быть лежачим камнем. С него в любом случае будет спрос. А как с человека, критиковавшего предыдущую власть, двойной.