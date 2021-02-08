Семьям погибших от снежного завала в Заринском районе выплатят от 100 до 200 тысяч рублей компенсации

Единовременная помощь семьям погибших от сошедшего с крыши снега в селе Смазнево Заринского района составит 100 тысяч рублей. Одной семье с несовершеннолетними детьми выплатят 200 тысяч. Пострадавшим также будет оказана материальная помощь. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Сейчас на месте трагедии работает заместитель председатель правительства региона Александр Лукьянов.

«Губернатор дал указание выехать сюда, разобраться, почему это произошло. И отдельный вопрос – это, конечно, оказание помощи и в погребении погибших, и в материальной помощи семьям», – пояснил Лукьянов.

Сейчас на месте работают специалисты следственного комитета, управления по труду, которые дадут оценку произошедшему.

В больницу отвезли только одного пострадавшего, остальные госпитализироваться отказались. Тяжких повреждений медики у них не нашли.

Как ранее писал «Политсибру», 8 февраля в селе Смазнево Заринского района Алтайского края во время очистки рабочими кровли зерносклада сошел снег с крыши. Под завал попали восемь человек, четырех из них спасти не удалось. Одного доставили в больницу. По данным «Толка» погибли токарь, слесарь, два механизатора, работавшие на предприятии. Им было 59, 52, 49 и 22 года.

Заринские следователи уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более человек).