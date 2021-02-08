Стало известно, кто займет освободившееся кресло главы комитета по предпринимательству Барнаула

Комитет по развитию предпринимательства, потребительском рынку и вопросам труда администрации Барнаула возглавила Наталья Кротова, сообщили в пресс-службе мэрии.

К своим новым обязанностям она приступила с 8 февраля 2021 года, соответствующее распоряжение подписал глава города Вячеслав Франк.

Наталья Кротова работает в органах местного самоуправления с 2008 года. Была ведущим специалистом отдела нежилых помещений, затем перешла в отдел аренды муниципальной собственности комитета по управлению муниципальной собственностью Барнаула. В 2012 году получила пост зампредседателя комитета по развитию предпринимательства администрации Железнодорожного района, где проработала до 2018 года. Затем стала руководителем этого комитета.

Напомним, должность стала вакантной после увольнения Евгения Ноздрачёва. На посту председателя комитета он проработал меньше полугода – его назначили в августе 2020 года, но перед Новым годом чиновник написал заявление по собственному желанию, так как решил перейти на новую работу.