Часть крыши обрушилась в барнаульской пятиэтажке

Частичное обрушение кровли и верхней разводки системы отопления произошло днем в 6 февраля в доме на ул.Тимуровская,19 в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Управляющей организацией выполнены работы по демонтажу участка обрушенной кровли для обеспечения доступа к месту восстановления системы отопления. Отопление восстановлено 07.02.2021 в 01:57», – отметили в мэрии.
В мэрии уточнили, что причины происшествия – изношенность кровли и погодные условия (мокрый снег).
Площадь повреждения составила около 144 квадратных метра. Сразу же после инцидента к дому приехали представители ЖКХ, администрации Октябрьского района и управляющей организации ООО «УК ЖЭУ-6 Октябрьского».
Теперь управляющая организация очищает крыши от снега и наледи, строители работают над усилением деформированных элементов крыши.
Пятиэтажка была построена в 1961 году. В доме проживает 206 человек.
Под завалами оказалось восемь человек