Алтайский край стал единственным регионом России, где цена на бензин за год снизилась

Бензин марки АИ-92 с января 2020 по январь 2021 года в Алтайском крае стал стоить на 0,27% меньше. Топливо этой марки упало в цене только в одном регионе страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Бюджет Алтайского края подрастет почти на 10 млрд рублей Новости 08.02.2021 9:35

Край вошел в шестерку регионов, где стоимость бензина АИ-92 ниже 42 рублей за литр. Кроме Алтайского края сюда попали Новосибирская (41,95 рублей), Томская (41,48 рублей), Кемеровская (41,03 рубля), Курганская (41,07 рублей) области и Республика Алтай (41,07 рублей).

При этом на чистую среднюю месячную зарплату в регионе можно купить только 626 литров бензина марки АИ-92. По данному показателю Алтайский край уступает всем регионам СФО.

Жители Республики Алтай могут купить на свою зарплату 755 литров, Омской области – 764 литра, Новосибирской области – 838 литров, Кемеровской – 910 литров, Иркутской – 982 литра, Томской – 985 литров. Тувинцы способны на месячный доход оплатить 854 литров АИ-92, жители Хакасии – 883 литра, а Красноярского края – 1084 литра. При этом, например, цена за бензин в Красноярском крае – 42,54 рубля за литр.

Среднее по России значение доступности АИ-92 для автолюбителей составляет 1 002 литра. Меньше 600 литров бензина на среднемесячную зарплату могут позволить себе только жители семи регионов, большая часть которых – кавказские.

Стоимость топлива АИ-92 в среднем за год увеличилась на 2,9%. Повышения, помимо Алтайского края, не было зафиксировано только в Республике Алтай и Челябинской области. Там стоимость бензина почти не изменилась.