Население сокращается быстро. Алтайский демограф о росте смертности из-за пандемии и не очень тучных годах

В 1995 году в Алтайском крае официально проживало 2,7 млн человек. Сегодня уже менее 2,3 млн. В 2020 году естественная убыть населения была самой большой со времен Второй мировой войны. Как на статистику повлиял коронавирус, «Политсибру» рассказал демограф, доцент АлтГУ и РАНХиГСа Алексей Еремин. В совместном с НОЦ «Алтай» проекте «Беседы с учеными» представитель редкой на Алтае (да и в России) специальности пояснил, кто и как считает население.

Год убыли населения

– В январе в Каменском районе родилось 32 ребенка и умерло 118 человек. Читаешь и испытываешь шок. Такая пропорция характерна для всего края?

– Нет. Смертей в регионе, несомненно, больше, чем рождений, но все же не в такой пропорции. В нашей стране ежемесячные данные ЗАГСы публикуют очень по-разному: в одних регионах сразу вслед за отчетным периодом (например, данные за январь публикуют 4-6 февраля), в других – через 2-3 недели, а где-то вообще отказываются от месячной публикации и дают статистику лишь за квартал или за полугодие. Кроме того, стоит учесть, что число зарегистрированных за месяц актов гражданского состояния (рождений, смертей, заключенных или расторгнутых браков) не идентично числу произошедших в этом месяце соответствующих событий. Ведь нередко события фиксируются с определенным временным лагом. Но в конечном счете все эти данные корректируются и в окончательном виде публикуются Росстатом. Вот с этой информацией демографы и работают.

– Но Вы сейчас говорите о текущем демографическом учете ЗАГСами и МВД, а ведь есть еще и перепись населения.

– О да, значение переписи в демографии невозможно переоценить. Именно она позволяет откалибровать текущую статистику населения, избавить ее от ошибок, накапливаемых в результате не всегда полного текущего учета. Например, последняя перепись населения 2010 года показала, что население Алтайского края оказалось примерно на 75 тысяч человек меньше, чем ожидалось на основании текущего учета. И дело, конечно, почти исключительно в недоучете миграции населения. С большим нетерпением ждем новой переписи, которая должна была состояться в октябре 2020 года, но в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой сначала была перенесена на апрель 2021 года, а буквально на днях Росстат объявил о переносе ее на сентябрь. Вот после ее проведения и подведения хотя бы предварительных итогов мы и будем владеть наилучшими данными.

– Какую численность населения в нашем регионе мы можем ожидать по данным предстоящей переписи?

– Не готов предсказывать конкретную величину. По текущим данным на 1 января 2021 года число жителей Алтайского края составило 2 млн 297 тысяч человек. Почти наверняка перепись покажет заметно меньшую цифру, думаю, на несколько десятков тысяч. Возможно, ближе к 2,2 млн.

Динамика населения Алтайского края, на начало года, 1990-2021

– Так все-таки какова ситуация в Алтайском крае?

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– 10 лет назад я делал прогноз динамики численности населения Алтайского края до 2030 года. В нем было несколько сценариев. Самый оптимистический из них к 2021 году давал убыль в несколько десятков тысяч человек, а самый пессимистический – более 150 тысяч. Пока можно констатировать, что реальность скорее развивается по неблагоприятному сценарию. И пандемия COVID-19, случившаяся в 2020 году, существенно ускорила наше падение.

Население края сокращается быстро. В 1995 году нас было около 2,7 миллионов, сейчас опустились ниже 2,3 миллионам. В абсолютных цифрах 2020 года в Алтайском крае родилось 20 тысяч, умерло – 38 тысяч. Разница между ними – естественная убыль – составила около 17-18 тысяч и стала наибольшей со времен ВОВ.

Конечно, на число жителей влияет также и миграция, но и коронавирус сильно повлиял. Во многих странах замедлились пространственные перемещения, в России резко сократились масштабы миграционного прироста из-за закрытия границ. Так, в РФ обычно трудилось около 10 млн мигрантов, эпидемия сократила это число до 6 млн. Говоря же об Алтайском крае, не следует забывать, что мы не самый привлекательный регион для миграции.

– Как менялась статистика по месяцам?

– Мне удалось собрать и проанализировать ежемесячную статистику по числу рождений и смертей в нашем регионе за последние 15 лет. И действительно, 2020 год внес в предшествующую динамику неприятные коррективы. Про рекордную естественную убыль я уже упомянул. Две коронавирусных волны, о которых активно говорили в СМИ – весенняя (с апреля) и осенне-зимняя (с сентября) – наблюдались в России далеко не везде. Если судить по избыточной смертности, то в Алтайском крае первой волны фактически не было.

С сентября же этот показатель стал расти, и три последних месяца 2020 года дали колоссальный прирост смертности. Октябрь дал на 60% больше смертей (в сравнении с октябрем 2019 года), ноябрь – на 85%. В декабре волна пошла на спад – прирост смертей на 58%.

Данные за январь 2021 года по-прежнему дают серьезную избыточную смертность – на 35% (по сравнению с январем 2020 года). Таким образом, за последние 4 месяца избыточная смертность в Алтайском крае составила около 6,5-7 тысяч человек. Такова цена пандемии для нашего региона на данный момент.

Число смертей в Алтайском крае по месяцам, 2006-2020

Тучные годы

– Какие годы были самыми «тучными» для России по естественному приросту населения?

– В 2013-2015 годах число рождений превышало число смертей. Правда, нельзя не отметить, что этот естественный прирост был совсем небольшим и составлял 20-30 тысяч человек. К сожалению, уже в 2016 году он вновь стал отрицательным, и убыль стала нарастать: 136 тысяч в 2017, 225 тысяч в 2018, 317 тысяч в 2019. Данные за 2020 год еще не опубликованы. В Алтайском же крае «тучных» лет в этом смысле так и не случилось. Даже на пике числа родившихся в 2012–2013 годах естественный прирост так и не поднялся выше нуля.

Динамика естественного прироста/убыли населения России, 2007-2020 (* – оперативные данные за январь-ноябрь)

– Обыватели шутят, что во время карантина демография начинает резко расти. Чем заниматься в изоляции, кроме демографии?

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– По понятным причинам пандемия не могла сказаться на числе новорожденных в 2020 году: девятимесячный период вынашивания ребенка никто не отменял. Демографы ожидали увидеть влияние на рождаемость по первым данным уже 2021 года. Большинство специалистов сразу сходились на том, что коронавирус не приведет к росту числа новорожденных, о чем трубили некоторые СМИ.

Первые опубликованные цифры января подтверждают эти догадки. В Алтайском крае было зарегистрировано 1399 актов о рождениях, тогда как годом ранее их было 1667, а, например, в «тучном» 2013-ом – 2787.

По оценкам московского демографа Алексея Ракши, в январе 2021 года число зарегистрированных актов о рождении на нынешней территории РФ оказалось рекордно низким за всё время существования органов ЗАГС (без учета периода ВОВ, в связи с неполнотой регистрации и охвата территории). Эти дети были зачаты как раз в первую волну апреля-мая.

В 2020 году рождаемость вполне вписывалась в долгосрочные нисходящие тенденции, вызванные демографическими волнами и неблагополучной экономической ситуацией. Так что, отвечая на ваш вопрос о карантине, как способе повышения рождаемости, скажу, что эта «мера» могла «выстрелить» в Российской империи или в СССР вскоре после войны, но не в современной России. Сейчас в нашей стране планирование семьи развито достаточно хорошо, в постсоветский период был сделан огромный прогресс на этом пути. Поэтому российские семьи сейчас стараются самостоятельно и осознанно принимать решения о количестве и сроках появления своих детей.

– Что теперь делать?

– В свое время помог материнский капитал. Специалист оценивают эту меры положительно. Но главное, что нам подсказывает демографическая наука, – надо делать ставку на второго и особенно третьего ребенка. Обычно семьи не отказываются от первенцев. Их рождение могут отодвинуть на несколько лет, если текущая ситуация оценивается, как неблагоприятная, но все равно первый ребенок – один из главных приоритетов. Их будут рожать в любой ситуации. А вот последующие дети в большой степени зависят от экономики, так как рождение и обеспечение ребенка часто существенно сокращает доходы семьи.

Введение материнского капитала на второго ребенка и последующих стало серьезным шагом в улучшении демографической ситуации. В январе 2020 года президент объявил, что теперь это выплата распространится на первенцев и демографы полагают, что эффект будет обратный. Материнский капитал дают один раз в жизни. Зачем я буду рожать второго, если деньги за него уже не дадут, это демотивация. В социальном плане россияне выиграли, в демографии – нет.

Конечно, сюда примыкают и доступные детские сады, хорошие школы, социальная защита материнства и многое другое. Все это простые и понятные меры, которые поддерживают рождаемость. Сравнивая с развитыми странами, можно смело говорить, что демографическая политика у нас финансируется совершенно недостаточно. Улучшения стоило бы ждать, если бы удвоенную сумму материнского капитала давали за второго и утроенную – за третьего ребенка.

Важно сместить акцент демографической политики на третьего малыша. Значительная доля семей, в которых воспитывают троих детей, – обязательное, непременное условие для выхода страны, как говорят демографы, в режим простого воспроизводства. Это ситуация, когда население страны само себя воспроизводит, новые поколения количественно равны предыдущим поколениям, а численность населения стабильна.

– Есть страны, где три ребенка в семье – это норма?

– США, Франция, ряд североевропейских стран. Поэтому у них средняя рождаемость около двух детей. Совершенно уникальный случай – Израиль. Он единственный среди развитых стран имеет рождаемость около трех детей на женщину, чем обеспечивает себе устойчивое демографическое воспроизводство.

Число рождений в Алтайском крае по месяцам, 2006-2020

Мужчина vs женщина

– В прошлом году мы снова начали движение к диспропорции между мужчинами и женщинами?

– Вообще вся российская половозрастная структура изменяется во многом волнообразно. Катастрофы и кризисы первой половины XX века, а особенно Вторая мировая война, серьезно деформировали нашу половую структуру. Ну и в целом мужчины умирают чаще и раньше практически во всех развитых государствах. Демографы называют этот феномен мужской сверхсмертностью.

Однако такого огромного разрыва в смертности между полами, как у нас, надо еще поискать (аналоги есть в некоторых странах постсоветского пространства). После ВОВ в течение нескольких десятилетий ситуация постепенно менялась в лучшую сторону. В девяностых годах с ростом смертности доля мужчин снова стала сокращаться, в начале XXI века половая пропорция начала выравниваться, но коронавирус опять нас отбросил назад.

– Алтайский край – один из самых русских (этой национальности 94%) регионов. Второе место занимают по-прежнему этнические немцы, третье – украинцы?

– Этого вам сейчас никто точно не скажет. По переписи 2010 года ситуация выглядела именно так. Новая перепись внесет свои коррективы. Могу только сказать, что подвижки в этнической структуре непременно произойдут. К концу текущего года мы узнаем обновленные цифры, ведь только перепись дает нам сведения о национальном составе населения страны и ее регионов.

Число рождений, смертей и естественный прирост населения в Алтайском крае по годам, 2006-2020 (* – оперативные данные за 12 месяцев года)

– Какими инструментами пользуется демограф?

– Самое главное – это голова с пониманием демографических процессов. Есть статистические показатели, публикуемые международными и отечественными статистическими службами. На веру все подряд не принимаем. Все перепроверяем. Демографы знают и активно применяют статистические закономерности, опираются на закон больших чисел, нормальное распределение. Огромную роль в анализе, помимо расчетов, играет визуализация – без графиков и диаграмм в количественных хитросплетениях не разберешься. Ну и, конечно, нужен компьютер с соответствующим программным обеспечением, без этого сейчас никуда.

– Кто ориентир?

– В моем становлении (пусть лишь заочно) колоссальную роль сыграл Анатолий Григорьевич Вишневский. Он воссоздал Институт демографии в нашей стране, последние полвека являлся одним из самых авторитетных демографов бывшего СССР, его вклад в демографическую науку признан во всем мире. По его книгам я учился. В декабре 2020 года он скончался на 86 году жизни на фоне последствий от коронавируса. Для нашей науки это невосполнимая потеря.

Институт демографии НИУ ВШЭ Фото предоставлено Алексеем Ереминым

– Какие источники самые надежные?

– Ничего лучше официальных статистических данных нет. Для России и ее регионов – это Росстат. Международную статистику публикуется ООН и ряд научно-исследовательских организаций по всему миру. Кроме того, демографы активно пользуются современными базами данных, аккумулирующими огромные массивы информации. Но все равно к любым цифрам всегда нужно подходить критически и с умом.

Алексей Еремин и ВейВей Чжан – демограф штата Южная Дакота, Государственный университет Южной Дакоты (Брукингс, США), сентябрь 2019 года

– Обращаются ли органы власти к вам за аналитикой?

– Обращаются, возможно, не так часто, как хотелось бы. Я принимал участие в разработке Концепции демографической политики Алтайского края на период до 2025 года, выступал одним из авторов действующей в крае системы полимасштабного демографического мониторинга, разрабатывал демографический атлас муниципальных образований региона, а также был одним из членов Координационного совета по реализации демографической политики в Алтайском крае.

Однако тут стоит отметить, что демография – в первую очередь уровень федерального правительства. Регион может генерировать какие-то имиджевые мероприятия про семью, локальные меры в здравоохранении, но не более. Возможности серьезного воздействия на региональном уровне в России очень ограничены. Демография – затратная сфера, и экономить на ней не стоит.

Заседание Координационного совета по реализации демографической политики в Алтайском крае, 17.12.2019 Фото: altairegion22.ru

– Предыдущий губернатор ругал журналистов за словосочетание «депрессивный регион», нынешний признал этот факт и просит дотаций из центра. Кто вам ближе?

– С моей точки зрения, замалчивание реально существующих трудностей никогда ни к чему хорошему не приводит. Признание и проговаривание проблемы – первый шаг к ее решению. Именно в этом я вижу важнейшую задачу экспертного сообщества: пристально следить за происходящими процессами, детально их анализировать и предлагать возможные пути решения. Но критическая оценка – это нормально, и даже правильно.