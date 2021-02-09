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Парламент Алтайского края

Население сокращается быстро. Алтайский демограф о росте смертности из-за пандемии и не очень тучных годах

Мнения
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В 1995 году в Алтайском крае официально проживало 2,7 млн человек. Сегодня уже менее 2,3 млн. В 2020 году естественная убыть населения была самой большой со времен Второй мировой войны. Как на статистику повлиял коронавирус, «Политсибру» рассказал демограф, доцент АлтГУ и РАНХиГСа Алексей Еремин. В совместном с НОЦ «Алтай» проекте «Беседы с учеными» представитель редкой на Алтае (да и в России) специальности пояснил, кто и как считает население.

Год убыли населения

– В январе в Каменском районе родилось 32 ребенка и умерло 118 человек. Читаешь и испытываешь шок. Такая пропорция характерна для всего края?

– Нет. Смертей в регионе, несомненно, больше, чем рождений, но все же не в такой пропорции. В нашей стране ежемесячные данные ЗАГСы публикуют очень по-разному: в одних регионах сразу вслед за отчетным периодом (например, данные за январь публикуют 4-6 февраля), в других – через 2-3 недели, а где-то вообще отказываются от месячной публикации и дают статистику лишь за квартал или за полугодие. Кроме того, стоит учесть, что число зарегистрированных за месяц актов гражданского состояния (рождений, смертей, заключенных или расторгнутых браков) не идентично числу произошедших в этом месяце соответствующих событий. Ведь нередко события фиксируются с определенным временным лагом. Но в конечном счете все эти данные корректируются и в окончательном виде публикуются Росстатом. Вот с этой информацией демографы и работают.

– Но Вы сейчас говорите о текущем демографическом учете ЗАГСами и МВД, а ведь есть еще и перепись населения.

– О да, значение переписи в демографии невозможно переоценить. Именно она позволяет откалибровать текущую статистику населения, избавить ее от ошибок, накапливаемых в результате не всегда полного текущего учета. Например, последняя перепись населения 2010 года показала, что население Алтайского края оказалось примерно на 75 тысяч человек меньше, чем ожидалось на основании текущего учета. И дело, конечно, почти исключительно в недоучете миграции населения. С большим нетерпением ждем новой переписи, которая должна была состояться в октябре 2020 года, но в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой сначала была перенесена на апрель 2021 года, а буквально на днях Росстат объявил о переносе ее на сентябрь. Вот после ее проведения и подведения хотя бы предварительных итогов мы и будем владеть наилучшими данными.

– Какую численность населения в нашем регионе мы можем ожидать по данным предстоящей переписи?

– Не готов предсказывать конкретную величину. По текущим данным на 1 января 2021 года число жителей Алтайского края составило 2 млн 297 тысяч человек. Почти наверняка перепись покажет заметно меньшую цифру, думаю, на несколько десятков тысяч. Возможно, ближе к 2,2 млн.

Динамика населения Алтайского края, на начало года, 1990-2021
Динамика населения Алтайского края, на начало года, 1990-2021

– Так все-таки какова ситуация в Алтайском крае?

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Мнения

– 10 лет назад я делал прогноз динамики численности населения Алтайского края до 2030 года. В нем было несколько сценариев. Самый оптимистический из них к 2021 году давал убыль в несколько десятков тысяч человек, а самый пессимистический – более 150 тысяч. Пока можно констатировать, что реальность скорее развивается по неблагоприятному сценарию. И пандемия COVID-19, случившаяся в 2020 году, существенно ускорила наше падение.

Население края сокращается быстро. В 1995 году нас было около 2,7 миллионов, сейчас опустились ниже 2,3 миллионам. В абсолютных цифрах 2020 года в Алтайском крае родилось 20 тысяч, умерло – 38 тысяч. Разница между ними – естественная убыль – составила около 17-18 тысяч и стала наибольшей со времен ВОВ.

Конечно, на число жителей влияет также и миграция, но и коронавирус сильно повлиял. Во многих странах замедлились пространственные перемещения, в России резко сократились масштабы миграционного прироста из-за закрытия границ. Так, в РФ обычно трудилось около 10 млн мигрантов, эпидемия сократила это число до 6 млн. Говоря же об Алтайском крае, не следует забывать, что мы не самый привлекательный регион для миграции.

– Как менялась статистика по месяцам?

– Мне удалось собрать и проанализировать ежемесячную статистику по числу рождений и смертей в нашем регионе за последние 15 лет. И действительно, 2020 год внес в предшествующую динамику неприятные коррективы. Про рекордную естественную убыль я уже упомянул. Две коронавирусных волны, о которых активно говорили в СМИ – весенняя (с апреля) и осенне-зимняя (с сентября) – наблюдались в России далеко не везде. Если судить по избыточной смертности, то в Алтайском крае первой волны фактически не было.

С сентября же этот показатель стал расти, и три последних месяца 2020 года дали колоссальный прирост смертности. Октябрь дал на 60% больше смертей (в сравнении с октябрем 2019 года), ноябрь – на 85%. В декабре волна пошла на спад – прирост смертей на 58%.

Данные за январь 2021 года по-прежнему дают серьезную избыточную смертность – на 35% (по сравнению с январем 2020 года). Таким образом, за последние 4 месяца избыточная смертность в Алтайском крае составила около 6,5-7 тысяч человек. Такова цена пандемии для нашего региона на данный момент.

Число смертей в Алтайском крае по месяцам, 2006-2020
Число смертей в Алтайском крае по месяцам, 2006-2020

Тучные годы

– Какие годы были самыми «тучными» для России по естественному приросту населения?

– В 2013-2015 годах число рождений превышало число смертей. Правда, нельзя не отметить, что этот естественный прирост был совсем небольшим и составлял 20-30 тысяч человек. К сожалению, уже в 2016 году он вновь стал отрицательным, и убыль стала нарастать: 136 тысяч в 2017, 225 тысяч в 2018, 317 тысяч в 2019. Данные за 2020 год еще не опубликованы. В Алтайском же крае «тучных» лет в этом смысле так и не случилось. Даже на пике числа родившихся в 2012–2013 годах естественный прирост так и не поднялся выше нуля.

Динамика естественного прироста/убыли населения России, 2007-2020 (* – оперативные данные за январь-ноябрь)
Динамика естественного прироста/убыли населения России, 2007-2020 (* – оперативные данные за январь-ноябрь)

– Обыватели шутят, что во время карантина демография начинает резко расти. Чем заниматься в изоляции, кроме демографии?

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Мнения

– По понятным причинам пандемия не могла сказаться на числе новорожденных в 2020 году: девятимесячный период вынашивания ребенка никто не отменял. Демографы ожидали увидеть влияние на рождаемость по первым данным уже 2021 года. Большинство специалистов сразу сходились на том, что коронавирус не приведет к росту числа новорожденных, о чем трубили некоторые СМИ.

Первые опубликованные цифры января подтверждают эти догадки. В Алтайском крае было зарегистрировано 1399 актов о рождениях, тогда как годом ранее их было 1667, а, например, в «тучном» 2013-ом – 2787.

По оценкам московского демографа Алексея Ракши, в январе 2021 года число зарегистрированных актов о рождении на нынешней территории РФ оказалось рекордно низким за всё время существования органов ЗАГС (без учета периода ВОВ, в связи с неполнотой регистрации и охвата территории). Эти дети были зачаты как раз в первую волну апреля-мая.

В 2020 году рождаемость вполне вписывалась в долгосрочные нисходящие тенденции, вызванные демографическими волнами и неблагополучной экономической ситуацией. Так что, отвечая на ваш вопрос о карантине, как способе повышения рождаемости, скажу, что эта «мера» могла «выстрелить» в Российской империи или в СССР вскоре после войны, но не в современной России. Сейчас в нашей стране планирование семьи развито достаточно хорошо, в постсоветский период был сделан огромный прогресс на этом пути. Поэтому российские семьи сейчас стараются самостоятельно и осознанно принимать решения о количестве и сроках появления своих детей.

– Что теперь делать?

– В свое время помог материнский капитал. Специалист оценивают эту меры положительно. Но главное, что нам подсказывает демографическая наука, – надо делать ставку на второго и особенно третьего ребенка. Обычно семьи не отказываются от первенцев. Их рождение могут отодвинуть на несколько лет, если текущая ситуация оценивается, как неблагоприятная, но все равно первый ребенок – один из главных приоритетов. Их будут рожать в любой ситуации. А вот последующие дети в большой степени зависят от экономики, так как рождение и обеспечение ребенка часто существенно сокращает доходы семьи.

Введение материнского капитала на второго ребенка и последующих стало серьезным шагом в улучшении демографической ситуации. В январе 2020 года президент объявил, что теперь это выплата распространится на первенцев и демографы полагают, что эффект будет обратный. Материнский капитал дают один раз в жизни. Зачем я буду рожать второго, если деньги за него уже не дадут, это демотивация. В социальном плане россияне выиграли, в демографии – нет.

Конечно, сюда примыкают и доступные детские сады, хорошие школы, социальная защита материнства и многое другое. Все это простые и понятные меры, которые поддерживают рождаемость. Сравнивая с развитыми странами, можно смело говорить, что демографическая политика у нас финансируется совершенно недостаточно. Улучшения стоило бы ждать, если бы удвоенную сумму материнского капитала давали за второго и утроенную – за третьего ребенка.

Важно сместить акцент демографической политики на третьего малыша. Значительная доля семей, в которых воспитывают троих детей, – обязательное, непременное условие для выхода страны, как говорят демографы, в режим простого воспроизводства. Это ситуация, когда население страны само себя воспроизводит, новые поколения количественно равны предыдущим поколениям, а численность населения стабильна.

– Есть страны, где три ребенка в семье – это норма?

– США, Франция, ряд североевропейских стран. Поэтому у них средняя рождаемость около двух детей. Совершенно уникальный случай – Израиль. Он единственный среди развитых стран имеет рождаемость около трех детей на женщину, чем обеспечивает себе устойчивое демографическое воспроизводство.

Число рождений в Алтайском крае по месяцам, 2006-2020
Число рождений в Алтайском крае по месяцам, 2006-2020

Мужчина vs женщина

– В прошлом году мы снова начали движение к диспропорции между мужчинами и женщинами?

– Вообще вся российская половозрастная структура изменяется во многом волнообразно. Катастрофы и кризисы первой половины XX века, а особенно Вторая мировая война, серьезно деформировали нашу половую структуру. Ну и в целом мужчины умирают чаще и раньше практически во всех развитых государствах. Демографы называют этот феномен мужской сверхсмертностью.

Однако такого огромного разрыва в смертности между полами, как у нас, надо еще поискать (аналоги есть в некоторых странах постсоветского пространства). После ВОВ в течение нескольких десятилетий ситуация постепенно менялась в лучшую сторону. В девяностых годах с ростом смертности доля мужчин снова стала сокращаться, в начале XXI века половая пропорция начала выравниваться, но коронавирус опять нас отбросил назад.

– Алтайский край – один из самых русских (этой национальности 94%) регионов. Второе место занимают по-прежнему этнические немцы, третье – украинцы?

– Этого вам сейчас никто точно не скажет. По переписи 2010 года ситуация выглядела именно так. Новая перепись внесет свои коррективы. Могу только сказать, что подвижки в этнической структуре непременно произойдут. К концу текущего года мы узнаем обновленные цифры, ведь только перепись дает нам сведения о национальном составе населения страны и ее регионов.

Число рождений, смертей и естественный прирост населения в Алтайском крае по годам, 2006-2020 (* – оперативные данные за 12 месяцев года)
Число рождений, смертей и естественный прирост населения в Алтайском крае по годам, 2006-2020 (* – оперативные данные за 12 месяцев года)

– Какими инструментами пользуется демограф?

– Самое главное – это голова с пониманием демографических процессов. Есть статистические показатели, публикуемые международными и отечественными статистическими службами. На веру все подряд не принимаем. Все перепроверяем. Демографы знают и активно применяют статистические закономерности, опираются на закон больших чисел, нормальное распределение. Огромную роль в анализе, помимо расчетов, играет визуализация – без графиков и диаграмм в количественных хитросплетениях не разберешься. Ну и, конечно, нужен компьютер с соответствующим программным обеспечением, без этого сейчас никуда.

– Кто ориентир?

– В моем становлении (пусть лишь заочно) колоссальную роль сыграл Анатолий Григорьевич Вишневский. Он воссоздал Институт демографии в нашей стране, последние полвека являлся одним из самых авторитетных демографов бывшего СССР, его вклад в демографическую науку признан во всем мире. По его книгам я учился. В декабре 2020 года он скончался на 86 году жизни на фоне последствий от коронавируса. Для нашей науки это невосполнимая потеря.

Институт демографии НИУ ВШЭ
Институт демографии НИУ ВШЭФото предоставлено Алексеем Ереминым

– Какие источники самые надежные?

– Ничего лучше официальных статистических данных нет. Для России и ее регионов – это Росстат. Международную статистику публикуется ООН и ряд научно-исследовательских организаций по всему миру. Кроме того, демографы активно пользуются современными базами данных, аккумулирующими огромные массивы информации. Но все равно к любым цифрам всегда нужно подходить критически и с умом.

Алексей Еремин и ВейВей Чжан – демограф штата Южная Дакота, Государственный университет Южной Дакоты (Брукингс, США), сентябрь 2019 года
Алексей Еремин и ВейВей Чжан – демограф штата Южная Дакота, Государственный университет Южной Дакоты (Брукингс, США), сентябрь 2019 года

– Обращаются ли органы власти к вам за аналитикой?

– Обращаются, возможно, не так часто, как хотелось бы. Я принимал участие в разработке Концепции демографической политики Алтайского края на период до 2025 года, выступал одним из авторов действующей в крае системы полимасштабного демографического мониторинга, разрабатывал демографический атлас муниципальных образований региона, а также был одним из членов Координационного совета по реализации демографической политики в Алтайском крае.

Однако тут стоит отметить, что демография – в первую очередь уровень федерального правительства. Регион может генерировать какие-то имиджевые мероприятия про семью, локальные меры в здравоохранении, но не более. Возможности серьезного воздействия на региональном уровне в России очень ограничены. Демография – затратная сфера, и экономить на ней не стоит.

Заседание Координационного совета по реализации демографической политики в Алтайском крае, 17.12.2019
Заседание Координационного совета по реализации демографической политики в Алтайском крае, 17.12.2019Фото: altairegion22.ru

– Предыдущий губернатор ругал журналистов за словосочетание «депрессивный регион», нынешний признал этот факт и просит дотаций из центра. Кто вам ближе?

– С моей точки зрения, замалчивание реально существующих трудностей никогда ни к чему хорошему не приводит. Признание и проговаривание проблемы – первый шаг к ее решению. Именно в этом я вижу важнейшую задачу экспертного сообщества: пристально следить за происходящими процессами, детально их анализировать и предлагать возможные пути решения. Но критическая оценка – это нормально, и даже правильно.

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Автор: Сергей Мансков

Фото: предоставлено Алексеем Ереминым

#Интервью #мнения #аналитика
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Комментарии (1)

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Гость

Врали , врут, и будут врать ! Люди для них графики и статистика . Страшные времена настали .

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