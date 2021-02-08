Следователи возбудили уголовное дело после гибели четырех человек от сошедшего с крыши снега на Алтае

Заринские следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более человек (ч. 3 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

«Следователи проводят осмотр места происшествия. Назначены необходимые судебные экспертизы, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается», – пояснили в следкоме.

А в МЧС добавили, что на месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения МЧС, медики, психологи, сотрудники правоохранительных органов, представители администрации.

Как ранее сообщал «Политсибру», 8 февраля в алтайском селе Смазнево Заринского района произошел сход снега во время работ по очистке кровли зерносклада. Под завалами оказалось восемь человек, четыре из них погибли. Одного пострадавшего увезли в заринскую больницу.

Губернатор региона Виктор Томенко отправил в Заринский район зампредседателя правительства Александра Лукьянова и главу алтайского МЧС Александра Макарова.

Кроме того, Виктор Томенко призвал всех ответственных разобраться со снегом на крышах.

Сход снега с крыши в Заринске Фото: 22.mchs.gov.ru

Сход снега с крыши в Заринске Фото: 22.mchs.gov.ru