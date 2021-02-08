Губернатор Томенко за месяц поднялся на пять позиций в рейтинге влияния глав регионов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял 61 место в рейтинге влияния глав российских регионов. По сравнению с декабрем 2020 года глава поднялся на пять пунктов. В последнем месяце года он занимал 66 строчку из 85. Об этом сообщает агенство политических и экономических коммуникаций.

Алтайский край оказался в конце российского рейтинга чистоты Новости 05.02.2021 16:29

Рейтинг разделен на три части. Главы регионов на первых 20 позициях таблицы имеют очень сильное влияние, губернаторы с 21 по 50 места обладают сильным влиянием, а остальные – средним. Графы «низкое влияние» в рейтинге нет. Виктор Томенко попал в число тех, чье влияние среднее.

Последнее, 85 место в рейтинге занял председатель правительства Хакасии Валентин Коновалов. Лидером таблицы стал мэр Москвы Сергей Собянин, сразу за ним идет глава Чечни Рамзан Кадыров.

Что касается других сибирских регионов, то председатель правительства Тывы Шолбан Кара-оол расположился на 83 месте, глава Республики Алтай Олег Хорохордин – на 80 позиции, губернатор Томской области Сергей Жвачкин – на 73 месте, руководитель Омской области Александр Бурков на 67 месте.

В число глав регионов с сильным влиянием попали губернаторы Кемеровской области (Сергей Цивилев – 42 место), Красноярского края (Александр Усс – 38 строчка), Новосибирской области (Андрей Травников – 36 позиция) и Иркутской области (Игорь Кобзев – 24 место). Очень сильного влияния в Сибири нет ни у кого.