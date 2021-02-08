Бывшему замглавы алтайского минприроды ужесточили приговор после требования прокуратуры

Алтайский краевой суд после требования прокуратуры ужесточил приговор бывшему заместителю министра природных ресурсов и экологии края Владимиру Черных и начальнику отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству Сергею Пухиреву. Об этом сообщает пресс-служба алтайской прокуратуры.

20 ноября 2020 года они оба были признаны виновными в превышении должностных полномочий при вырубке леса в Белокурихинском лесничестве ( ч. 1 ст. 286 УК РФ).

«Осужденному Черных В.А. усилено наказание, назначен штраф в размере 70 тысяч рублей. Каждому из осужденных назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных органах сроком 2 года», – отметили в прокуратуре.

Ранее Черных был приговорен к штрафу 35 тысяч рублей. Пухирев же получил один год условно. Прокуратура пыталась повысить Черных штраф до 80 тысяч рублей, однако суд на полную сумму не согласился.

Напомним, что в 2016 году бизнесмен предложил Пухиреву вырубить лес в Смоленском районе для строительства на его месте горнолыжной трассы. Пухирев договорился с Черных, и в 2017 году в защитных лесах началась рубка деревьев, которую чиновники объясняли прокладкой противопожарного разрыва. В итоге Черных и Пухирев принесли экологии края и его лесному фонду более одного миллиона рублей ущерба. Оба чиновника признали свою вину.