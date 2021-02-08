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Четыре человека погибли при сходе снега в алтайском селе

Новости
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Восемь человек оказались под завалами снега в селе Смазнево Заринского района Алтайского края. Четверо погибли. О ЧП стало известно утром в понедельник, 8 февраля. Подробности сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В селе произошел сход снежного покрова с крыши зернохранилища, в результате чего под завалом оказались восемь человек. Поисковые отряды уже извлекли из-под завала семь человек. Ведутся поиски восьмого. Четверо из извлеченных из-под снега погибли. Состояние одного пострадавшего требует оказания медицинской помощи», – уточнили в кабмине.

Из краевой столицы в Заринский район направили бригады Центра медицины катастроф. Также губернатор региона Виктор Томенко отправил на место ЧП зампредседателя правительства Александра Лукьянова. Он будет ответственным за изучение причин случившегося. В район выехал и глава алтайского МЧС Александр Макаров. 

К пострадавшим отправили три бригады скорой помощи. Одного попавшего под завал увезли в Заринск. Остальные от госпитализации отказались.

Кроме того, Виктор Томенко провел оперативное совещание краевого правительства, где поручил руководителям краевых органов исполнительной власти заняться проблемой схода снежных покровов с крыш, чтобы не допускать подобных ЧП.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay

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