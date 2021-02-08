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Еще 176 новых больных коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки

Новости
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За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 176 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в оперштабе. За последние несколько суток число зарегистрированных случаев уменьшилось на несколько человек – выявляемость снижается, но медленно.

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За день с болезнью справилось 129 пациентов, умерло 13 человек, из них 7 именно от COVID-19.

Всего в регионе коронавирусом болело 40 437 человека. Большинство из них – 36 171 заразившихся –  выздоровели. Умерло 2 069 человек. Именно от коронавируса скончалось 1283 заболевших, иные причины смерти зафиксировали у 786 человек.

На данный момент в ковидных госпиталях лежат 1 677 человек с коронавирусом. Еще 692 пациента были госпитализированы со сходной с COVID-19 пневмонией. Тяжело болеют в крае 349 человек, из них 88 подключено к аппаратам ИВЛ.

Всего краевой минздрав развернул в регионе 3 085 коек, 716 из них числятся резервными.

Дома лечатся 28 бессимптомных больных и 425 пациентов с пневмонией.

С начала пандемии на COVID-19 обследовано 1,12 млн человек.

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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