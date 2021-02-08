Власти решили вопрос с земельным участком для строительства «Сибирского Артека» в Алтайском крае

На минувшей неделе в Алтайском крае прошло совещание по строительству на «Бирюзовой Катуни» круглогодичного детского центра «Сибирский Артек». Участие в нем приняли замминистра просвещения РФ Екатерина Толстикова, директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко и другие.

В ходе совещания стало известно, что в крае решили вопросы отведения земельного участка и строительство началось уже в прошлом году. Ответственность за проект взяли на себя группа компаний «Просвещение» и ВЭБ.РФ. Ранее сообщалось, что на все работы потребуется 25,7 миллиардов рублей

Лагерь будет принимать по 1,5 тысячи российских и иностранных детей за смену.

«Для Алтайского края и Международного детского центра реализация данного проекта имеет особенное значение – в годы Великой Отечественной войны «Артек» был эвакуирован из Крыма в Белокуриху. Самая длинная за всю историю лагеря смена продлилась здесь четыре года – с 11 сентября 1942 по 12 января 1945 года», – сказано в сообщении центра «Артек».

В новом лагере будет несколько направлений: естественно-математическое, инженерно-техническое, предпринимательство, гуманитарное направление, а также физкультура и спорт. Также на «Бирюзовой Катуни» появится горнолыжный детский кластер.

Кроме того, в ходе рабочего визита Константин Федоренко обсудил с заместителем председателя правительства Алтайского края Игорем Степаненко проект «Губернаторский лагерь». Подобные уже были открыты в Бурятии, Ярославской, Курской области и других регионах.