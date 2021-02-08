Директора алтайского вуза обвиняют в хищении средств учебного заведения

Директора одного из алтайских филиалов вузов будут судить за присвоение или растрату (ч.4 ст.160 УК РФ), сообщили в пресс-службе СК.

57-летняя обвиняемая возглавляла региональный филиал Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. По версии следствия, она и ректор потратили деньги учебного заведения. Директор заключала поддельные договоры о проведении научно-исследовательских работ. На самом деле никаких работ в вузе не велось, а деньги за них переводились на подконтрольные счета других людей.

«За 4 года должностными лицами было похищено денежных средств организации на сумму около 2,5 млн рублей», – отметили в следкоме.

Обвиняемая свою вину уже признала. Ей грозит до 10 лет тюрьмы со штрафом 1 млн рублей или в размере зарплаты за три года.

А вот второй подозреваемый от правоохранителей скрывается, его объявили в международный розыск. Поэтому его уголовное дело было выделено в отдельное производство.