Прошлая неделя выдалась непростой для многих регионов Сибири. Крупный пожар в Красноярске унес жизни четырех человек, на Алтае простились без преувеличения с человеком-легендой Александром Назарчуком, подследственного мэра Томска из СИЗО увезли на операцию. О громких новостях СФО в обзоре «Политсибру».
Трое пожарных и рабочий погибли при пожаре на складе автозапчастей компании «Автотрейд» в Красноярске. Президент Владимир Путин посмертно наградил спасателей Орденом Мужества.
Пожар произошел 3 февраля. Площадь возгорания составила примерно 4 тыс. кв. метров. Пожарные вошли в горящее здание, чтобы спасти работника склада, однако не смогли найти выход назад.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Задержаны руководитель и начальник административно-хозяйственного отдела компании. На место для расследования прибыла комиссия центрального аппарата МЧС России.
Рабочий, погибший при пожаре на складе автозапчастей компании «Автотрейд» в Красноярске, был уроженцем Тывы. Сат Алдын-Херелу Алексеевичу было 22 года. По распоряжению губернатора Красноярского края из резервного фонда правительства всем родственникам погибших на пожаре выделено по 1 млн рублей.
В крае простились с экс-министром сельского хозяйства РФ, бывшим председателем краевого парламента Александром Назарчуком. Он трагически погиб в загородном доме в поселке Солнечный. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом вследствие обмерзания дымохода. На прощание с Назарчуком пришли сотни жителей края.
Сотрудники Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий (АТИ) записали видеоклип в поддержку президента России Владимира Путина. Видео с АТИ опубликовано в Фейсбуке на «Официальной странице сторонников Владимира Путина». Заводчане поют, что «если опасность державе грозит, становится Родина как монолит».
Министр регионального развития Республики Алтай Олег Пьянков уходит в отставку. Сейчас его обязанности исполняет Петр Громов. Что стало причиной увольнения, в правительстве региона не уточняют. Олег Пьянков проработал на посту главы минрегионразвития чуть меньше двух лет.
Следователи сообщили об окончании следственных действий по делу мэра Томска Ивана Кляйна. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. В ближайшее время материалы дела будут переданы обвиняемому для ознакомления. В то же время на этой неделе стало известно, что Кляйна госпитализировали в Томский НИИ онкологии для проведения хирургической операции. Ранее сообщалось, что мэр своей вины не признает.
Также на прошлой неделе неизвестные исписали памятник Владимиру Ленину в центре Томска антиправительственными надписями. Инцидент произошел 3 февраля. Возбуждено уголовное дело.
В Кемеровской области появится должность председателя правительства региона. Такие поправки в региональный устав внесли 1 февраля. Пока не известно, кто займет этот пост. Решение будет принимать губернатор.
Возбуждено уголовное дело по факту четырехмесячной задержки зарплаты дорожникам из Прокопьевска. Долг дорожного предприятия перед 41 работником превысил 1 млн рублей. Дорожники уже не раз обращались в правоохранительные органы, но привлечь внимание к своей проблеме смогли роликом с обращением к Владимиру Путину.
Также следователи проводят доследственную проверку по факту гибели 30-летнего туриста из Московской области на горнолыжном курорте Шерегеш. Мужчина врезался в камень, катаясь вне трассы, и погиб.
Новосибирское региональное отделение «Единой России» приостановило членство в партии депутата Заксобрания Валентина Сичкарева, которого обвиняют в мошенничестве. Если единоросс будет признан виновным, то из ЕР его исключат. Однако в руководстве реготделения недоумевают по поводу обвинений в адрес Сичкарева и считают, что следственные органы могут ошибаться на его счет.
Прошедшая неделя запомнится еще одним более трагичным событием. В сауне в Новосибирске утонул двухлетний мальчик. Предварительно установлено, что там отдыхала компания взрослых с детьми. Дорогу к бассейну для малышей перегородили диваном. Но один из них все-таки упал в воду, его вытащили уже без сознания и не смогли спасти. Уточняется, что взрослые не употребляли алкоголь. Кстати, по данным местных СМИ, погиб ребенок семьи с Алтая.
В Иркутске активиста Дмитрия Надеина обвинили в оправдании терроризма за комментарий во «Вконтакте». Он якобы неоднократно размещал в сети сообщения, которые оправдывают самоподрыв 17-летнего Михаила Жлобицкого в приемной архангельского УФСБ в 2018 году. Против Надеина возбудили уголовное дело и поместили в СИЗО на два месяца. Ему грозит до семи лет колонии. Адвокаты активиста связывают его преследование с политической активностью. Подробнее об этом деле пишет «Тайга.инфо».
Губернатор Хакасии Валентин Коновалов в соцсетях раскритиковал власти ряда муниципалитетов. Из-за скромных темпов подготовки к работам (некоторые просто не успевают собрать всю документацию) сразу несколько районов могут провалить программы по благоустройству.
Ученые лаборатории биохимии Омского государственного педагогического университета (ОмГПУ)разработали неинвазивную методику ранней диагностики рака с использованием слюны. Новый способ помогает выявить 10 видов онкологических заболеваний.
Итоги первой недели февраля в Алтайском крае