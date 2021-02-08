Главное в Сибири за неделю: пожар в Красноярске, мэр Томска на операции, Кузбасс обзаведется премьер-министром, алтайский завод спел за Путина

Прошлая неделя выдалась непростой для многих регионов Сибири. Крупный пожар в Красноярске унес жизни четырех человек, на Алтае простились без преувеличения с человеком-легендой Александром Назарчуком, подследственного мэра Томска из СИЗО увезли на операцию. О громких новостях СФО в обзоре «Политсибру».

Красноярский край

Трое пожарных и рабочий погибли при пожаре на складе автозапчастей компании «Автотрейд» в Красноярске. Президент Владимир Путин посмертно наградил спасателей Орденом Мужества.

Пожар произошел 3 февраля. Площадь возгорания составила примерно 4 тыс. кв. метров. Пожарные вошли в горящее здание, чтобы спасти работника склада, однако не смогли найти выход назад.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Задержаны руководитель и начальник административно-хозяйственного отдела компании. На место для расследования прибыла комиссия центрального аппарата МЧС России.

Республика Тува

Рабочий, погибший при пожаре на складе автозапчастей компании «Автотрейд» в Красноярске, был уроженцем Тывы. Сат Алдын-Херелу Алексеевичу было 22 года. По распоряжению губернатора Красноярского края из резервного фонда правительства всем родственникам погибших на пожаре выделено по 1 млн рублей.

Алтайский край

В крае простились с экс-министром сельского хозяйства РФ, бывшим председателем краевого парламента Александром Назарчуком. Он трагически погиб в загородном доме в поселке Солнечный. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом вследствие обмерзания дымохода. На прощание с Назарчуком пришли сотни жителей края.

Сотрудники Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий (АТИ) записали видеоклип в поддержку президента России Владимира Путина. Видео с АТИ опубликовано в Фейсбуке на «Официальной странице сторонников Владимира Путина». Заводчане поют, что «если опасность державе грозит, становится Родина как монолит».

Республика Алтай

Министр регионального развития Республики Алтай Олег Пьянков уходит в отставку. Сейчас его обязанности исполняет Петр Громов. Что стало причиной увольнения, в правительстве региона не уточняют. Олег Пьянков проработал на посту главы минрегионразвития чуть меньше двух лет.

Томская область

Следователи сообщили об окончании следственных действий по делу мэра Томска Ивана Кляйна. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. В ближайшее время материалы дела будут переданы обвиняемому для ознакомления. В то же время на этой неделе стало известно, что Кляйна госпитализировали в Томский НИИ онкологии для проведения хирургической операции. Ранее сообщалось, что мэр своей вины не признает.

Также на прошлой неделе неизвестные исписали памятник Владимиру Ленину в центре Томска антиправительственными надписями. Инцидент произошел 3 февраля. Возбуждено уголовное дело.

Кемеровская область

В Кемеровской области появится должность председателя правительства региона. Такие поправки в региональный устав внесли 1 февраля. Пока не известно, кто займет этот пост. Решение будет принимать губернатор.

Возбуждено уголовное дело по факту четырехмесячной задержки зарплаты дорожникам из Прокопьевска. Долг дорожного предприятия перед 41 работником превысил 1 млн рублей. Дорожники уже не раз обращались в правоохранительные органы, но привлечь внимание к своей проблеме смогли роликом с обращением к Владимиру Путину.

Также следователи проводят доследственную проверку по факту гибели 30-летнего туриста из Московской области на горнолыжном курорте Шерегеш. Мужчина врезался в камень, катаясь вне трассы, и погиб.

Новосибирская область

Новосибирское региональное отделение «Единой России» приостановило членство в партии депутата Заксобрания Валентина Сичкарева, которого обвиняют в мошенничестве. Если единоросс будет признан виновным, то из ЕР его исключат. Однако в руководстве реготделения недоумевают по поводу обвинений в адрес Сичкарева и считают, что следственные органы могут ошибаться на его счет.

Прошедшая неделя запомнится еще одним более трагичным событием. В сауне в Новосибирске утонул двухлетний мальчик. Предварительно установлено, что там отдыхала компания взрослых с детьми. Дорогу к бассейну для малышей перегородили диваном. Но один из них все-таки упал в воду, его вытащили уже без сознания и не смогли спасти. Уточняется, что взрослые не употребляли алкоголь. Кстати, по данным местных СМИ, погиб ребенок семьи с Алтая.

Иркутская область

В Иркутске активиста Дмитрия Надеина обвинили в оправдании терроризма за комментарий во «Вконтакте». Он якобы неоднократно размещал в сети сообщения, которые оправдывают самоподрыв 17-летнего Михаила Жлобицкого в приемной архангельского УФСБ в 2018 году. Против Надеина возбудили уголовное дело и поместили в СИЗО на два месяца. Ему грозит до семи лет колонии. Адвокаты активиста связывают его преследование с политической активностью. Подробнее об этом деле пишет «Тайга.инфо».

Республика Хакасия

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов в соцсетях раскритиковал власти ряда муниципалитетов. Из-за скромных темпов подготовки к работам (некоторые просто не успевают собрать всю документацию) сразу несколько районов могут провалить программы по благоустройству.

Омская область

Ученые лаборатории биохимии Омского государственного педагогического университета (ОмГПУ)разработали неинвазивную методику ранней диагностики рака с использованием слюны. Новый способ помогает выявить 10 видов онкологических заболеваний.