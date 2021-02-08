Вакцина, митинги, педагоги и скандалы. Какие темы сформировали рейтинг медийности депутатов АКЗС в январе

Новичком в пятерке самых медийных депутатов Алтайского Заксобрания по версии «Политсибру» в январе 2021 года стала экс-член ЛДПР Евгения Боровикова. В остальном расклад сил поменялся незначительно.

Первое место оставил за собой спикер парламента Александр Романенко. Много упоминаний его имени в СМИ связано с прививкой от коронавируса, которую депутат сделал одним из первых. Романенко неоднократно призывал вакцинироваться своих коллег и других жителей Алтайского края.

Вторую строчку поделили справедливоросс Александр Молотов и единоросс Сергей Писарев. Глава фракции эсеров в январе комментировал в СМИ объединение «Справедливой России» с «За правду» и «Патриотами России», а также на сессии высказался по поводу закона «О педагогах». Поправки в этот документ, кстати, и принесли большое количество упоминаний Сергею Писареву. Он был одним из инициаторов законодательного введения правил для родительских чатов.

На третье место переместился Денис Голобородько, вырвавшийся в лидеры в прошлом месяце. Он комментировал различные актуальные вопросы, в том числе возможное лишение поста в АКЗС депутат от ЛДПР Евгении Боровиковой. В январе в СМИ снова вылился скандал в региональном отделении партии.

Коллеги по фракции попросили правовой комитет АКЗС отозвать Боровикову с оплачиваемой должности. «Жириновцам» отказали, Боровикова сохранила должность. Еще один инфоповод – она заявила, что на новые выборы пойдет от партии «Справедливая Россия» (как и экс-коммунист Юрий Астанчик, что тоже добавило ему упоминаемости).

Замыкает пятерку лидеров Владислав Вакаев. Его цитату с сессии о митингах и общественных выступлениях забрали все новостные порталы. «Можно принять закон о запрете кашля. Но кашель – естественная реакция организма, когда ему плохо. А ведь митинг – это как кашель, реакция общества на ситуацию», – сказал Вакаев.

Пять самых медийных депутатов в январе:

Рейтинг упоминаемости депутатов АКЗС в январе 2021 года («Политсибру») Иллюстрация: «Политсибру»

Полный медиарейтинг в январе выглядит так:

Рейтинг упоминаемости депутатов АКЗС в январе 2021 года («Политсибру») Иллюстрация: «Политсибру»

Часть депутатов показали «нулевую» упоминаемость по итогам месяца:

Рейтинг упоминаемости депутатов АКЗС в январе 2021 года («Политсибру») Иллюстрация: «Политсибру»

Рейтинг составляется на основе количества упоминаний в краевых СМИ: ИА «Политсибру», «Толк», «Амител», «Regnum Алтай», «Банкфакс», «Атмосфера», «Алтапресс», «ИТАР-ТАСС Сибирь», «Интерфакс Сибирь», на сайтах газет «Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская правда в Барнауле», «Бийский рабочий», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтайская правда», а также на официальных сайтах администрации края и администрации Барнаула. Подсчет производится с помощью новостных агрегаторов Яндекс и Google. За 100% берется общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце.