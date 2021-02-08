Новичком в пятерке самых медийных депутатов Алтайского Заксобрания по версии «Политсибру» в январе 2021 года стала экс-член ЛДПР Евгения Боровикова. В остальном расклад сил поменялся незначительно.
Первое место оставил за собой спикер парламента Александр Романенко. Много упоминаний его имени в СМИ связано с прививкой от коронавируса, которую депутат сделал одним из первых. Романенко неоднократно призывал вакцинироваться своих коллег и других жителей Алтайского края.
Вторую строчку поделили справедливоросс Александр Молотов и единоросс Сергей Писарев. Глава фракции эсеров в январе комментировал в СМИ объединение «Справедливой России» с «За правду» и «Патриотами России», а также на сессии высказался по поводу закона «О педагогах». Поправки в этот документ, кстати, и принесли большое количество упоминаний Сергею Писареву. Он был одним из инициаторов законодательного введения правил для родительских чатов.
На третье место переместился Денис Голобородько, вырвавшийся в лидеры в прошлом месяце. Он комментировал различные актуальные вопросы, в том числе возможное лишение поста в АКЗС депутат от ЛДПР Евгении Боровиковой. В январе в СМИ снова вылился скандал в региональном отделении партии.
Коллеги по фракции попросили правовой комитет АКЗС отозвать Боровикову с оплачиваемой должности. «Жириновцам» отказали, Боровикова сохранила должность. Еще один инфоповод – она заявила, что на новые выборы пойдет от партии «Справедливая Россия» (как и экс-коммунист Юрий Астанчик, что тоже добавило ему упоминаемости).
Замыкает пятерку лидеров Владислав Вакаев. Его цитату с сессии о митингах и общественных выступлениях забрали все новостные порталы. «Можно принять закон о запрете кашля. Но кашель – естественная реакция организма, когда ему плохо. А ведь митинг – это как кашель, реакция общества на ситуацию», – сказал Вакаев.
Пять самых медийных депутатов в январе:
Полный медиарейтинг в январе выглядит так:
Часть депутатов показали «нулевую» упоминаемость по итогам месяца: