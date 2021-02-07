Еще 14 человек умерло от ковида в Алтайском крае за сутки

14 человек скончалось от коронавируса в Алтайском крае за прошедший день. Всего с начала пандемии умерло 2056 человек, в том числе 1276 непосредственно от COVID-19, а 780 по иным причинам, но у них тоже был положительный ковид-статус. Такие данные на 7 февраля 2021 года приводит оперштаб.

Еще один ковидный госпиталь закрылся в Барнауле Новости 03.02.2021 15:49

За день в регионе выявили 177 новых инфицированных, выздоровело 140 пациентов. Всего с начала пандемии ковидом в регионе заразилось 40261 человек. Общее количество справившихся с вирусом превысило 36 тысяч.

По состоянию на 7 февраля в инфекционных госпиталях лечится 1657 пациентов с коронавирусом и 664 человека со сходной с COVID-19 вирусной пневмонией.

Тяжело болеют ковидом 345 человек, из них 96 подключены к аппаратам ИВЛ.

На данный момент в регионе остаются 764 свободных койки. На дому лечатся 455 человек с пневмонией и 27 бессимптомных больных.

С начала пандемии на коронавирус обследовано 1,1 млн человек. Среднесуточный охват тестирования – более 5 тысяч человек в день.

Прививку от ковида поставили уже более 22 тысяч жителей региона, из них 2,5 тысячи –оба укола.