Еще 14 человек умерло от ковида в Алтайском крае за сутки

14 человек скончалось от коронавируса в Алтайском крае за прошедший день. Всего с начала пандемии умерло 2056 человек, в том числе 1276 непосредственно от COVID-19, а 780 по иным причинам, но у них тоже был положительный ковид-статус. Такие данные на 7 февраля 2021 года приводит оперштаб.
За день в регионе выявили 177 новых инфицированных, выздоровело 140 пациентов. Всего с начала пандемии ковидом в регионе заразилось 40261 человек. Общее количество справившихся с вирусом превысило 36 тысяч.
По состоянию на 7 февраля в инфекционных госпиталях лечится 1657 пациентов с коронавирусом и 664 человека со сходной с COVID-19 вирусной пневмонией.
Тяжело болеют ковидом 345 человек, из них 96 подключены к аппаратам ИВЛ.
На данный момент в регионе остаются 764 свободных койки. На дому лечатся 455 человек с пневмонией и 27 бессимптомных больных.
С начала пандемии на коронавирус обследовано 1,1 млн человек. Среднесуточный охват тестирования – более 5 тысяч человек в день.
Прививку от ковида поставили уже более 22 тысяч жителей региона, из них 2,5 тысячи –оба укола.
Поставить прививку пока можно только в 21 медорганизации