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Еще 14 человек умерло от ковида в Алтайском крае за сутки

Новости
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14 человек скончалось от коронавируса в Алтайском крае за прошедший день. Всего с начала пандемии умерло 2056 человек, в том числе 1276 непосредственно от COVID-19, а 780 по иным причинам, но у них тоже был положительный ковид-статус. Такие данные на 7 февраля 2021 года приводит оперштаб.

Больница.

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За день в регионе выявили 177 новых инфицированных, выздоровело 140 пациентов. Всего с начала пандемии ковидом в регионе заразилось 40261 человек. Общее количество справившихся с вирусом превысило 36 тысяч. 

По состоянию на 7 февраля в инфекционных госпиталях лечится 1657 пациентов с коронавирусом и 664 человека со сходной с COVID-19 вирусной пневмонией.

Тяжело болеют ковидом 345 человек, из них 96 подключены к аппаратам ИВЛ.

На данный момент в регионе остаются 764 свободных койки. На дому лечатся 455 человек с пневмонией и 27 бессимптомных больных.

С начала пандемии на коронавирус обследовано 1,1 млн человек. Среднесуточный охват тестирования – более 5 тысяч человек в день. 

Прививку от ковида поставили уже более 22 тысяч жителей региона, из них 2,5 тысячи –оба укола. 

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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