Общее количество заразившихся коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 40 тысяч человек

С начала пандемии в Алтайском крае коронавирусом заболело 40 084 человека, сообщает оперштаб. Вместе с тем общее количество выздоровевших в регионе составило 35 902 человека.

Новые пункты вакцинации от COVID-19 откроются в селах Алтайского края в течение двух недель Новости 04.02.2021 9:54

За прошедшие сутки в регионе 179 новых случаев заражения ковидом, 163 пациента избавились от болезни, 16 человек скончалось, из них 13 непосредственно от вируса.

Всего от ковида в регионе умерло 2 042 заболевших. Именно от вируса скончалось 1262 человека. У 780 пациентов с коронавирусом причины смерти были другими.

На данный момент в инфекционных госпиталях лечится 1 637 человек с ковидом и 632 пациента с вирусной пневмонией. Тяжело болезнь протекает у 342 человек, из них 94 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в крае остаётся 816 резервных коек.

Бессимптомно переносят вирус 25 заболевших, 458 человек со сходной с COVID-19 пневмонией проходят лечение дома. Кроме того, с начала пандемии на наличие коронавируса в крае уже обследовано 1, 114 млн человек.