Бывшего барнаульского чиновника Овсянникова посадили под арест на два месяца

Бывший глава Октябрьского района Барнаула Андрей Овсянников пробудет под стражей два месяца. Такое ходатайство следствия удовлетворил суд, сообщает amic.ru со ссылкой на региональный Следком.
Его арестовали 3 февраля 2021 года по подозрению в мошенничестве и растрате денежных средств в крупном размере (уголовное дело заведено по ч.5 ст. 33, ч.3 ст. 160, ч.3 ст. 159 УК РФ). Овсянникову вменяют проступки, произошедшие еще в июле-декабре 2017 года, когда он был главой Лебяжинской сельской администрации Барнаула.
«Глава администрации при пособничестве главного специалиста изготовил и подписал фиктивные договоры подряда с индивидуальным предпринимателем по благоустройству территории, проведению культурно-массовых мероприятий, а также дал своим подчиненным указание составить подложные документы, подтверждающие выполнение работ, которые фактически не оказывались», – сообщили ранее в Следкоме.
Напомним, с октября 2020 года по январь 2021 года Овсянников возглавлял администрацию Октябрьского района. 21 января ушел в отставку по собственному желанию. До этого поста был главой Троицкого района. Еще ранее – с 2016 по 2017 годы и возглавлял Лебяжинскую администрацию.