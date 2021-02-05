Главный алтайский справедливоросс Александр Терентьев призвал коллег активно бороться за власть

Поддержка национальной экономики, более активное финансирование здравоохранения и образования, справедливые налоги – эти и другие темы войдут в предвыборную программу партии «Справедливая Россия». Об этом после конференции партии в пятницу, 5 февраля, журналистам рассказал глава регионального отделения, депутат Госдумы Александр Терентьев.

О программе

«Мы готовим серьезную программу, в которую войдут все наши ключевые предложения по поддержке экономики и социальной сферы», – отметил Терентьев.

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Одно из основных направлений – разворот политики власти исключительно в сторону развития России. Чтобы бюджет работал лишь на интересы населения. «Справедливая Россия» настаивает на увеличении финансирования образования и здравоохранения, которое сегодня так сильно «скукожилось». Особенно в селах. На увеличении трат на сельское хозяйство и глубокую переработку. Сейчас Россия сильна в экспорте сырья, а ей давно пока пойти по более дорогому пути – продавать не нефть, газ и зерно, а продукты переработки. Это позволит стимулировать свою экономику и заработать больше денег. Партия уже не первый год предлагает перестать возвращать НДС поставщикам сырья. А оставить эту преференцию только переработчикам.

Александр Терентьев напомнил также об инициативе «Справедливой России» сделать налоги на доходы для сверхбогатых выше, чем для всех остальных. А нуждающихся вообще от них освободить.

Партия настаивает на индексации пенсии работающих пенсионеров. И прекращении оптимизации на селе. Если уж и сокращать, то чиновников, а не больницы и школы.

Конференция партии «Справедливая Россия» Фото: Александра Черданцева

Об объединении

Отметим, что главная цель конференции – избрать делегатов на Съезд объединенной партии, который пройдет 22 февраля. Напомним, скоро две малые партии «За правду» и «Патриоты России» войдут в состав «Справедливой России».

47 делегатов из 45 городов и районов края проголосовали, чтобы на исторический съезд отправились Александр Терентьев, Секретарь Бюро совета регионального отделения Анна Коваленко и член СР из Хакасии Тамара Ширковец.

«Справедливая Россия» запустила на всю страну важный национальный процесс объединения левых патриотических сил. Мы собираемся не просто так, а для борьбы за власть в стране (...). Хватит политических игрушек. Мы будем бороться за улучшение благосостояния наших сограждан. И за то, чтобы вернуть людям веру во власть, убедить всех тех, кто сегодня ждет перемен и устал жить в нынешних социально-экономических условиях, в том, что нужно ходит на выборы и поддержать нашу объединенную партию», –подчеркнул Терентьев.

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По его словам, сегодняшнее обилие партий размывает политическое восприятие и ничего не дает избирателям.

Александр Терентьев амбициозно заявляет: в стране должно быть две партии. И именно «Справедливая Россия» должна нарушить спокойствие «Единой России» и стать главной силой. Такая же задача и на краевом уровне, где в сентябре 2021 года пройдут выборы в АКЗС.

«Мы уверены, что займем достойное место на политическом «небосклоне» страны», –подчеркнул политик.

Коллеги по партии его поддерживают. По словам депутата Алтайского краевого Заксобрания Людмилы Сусловой, главное – работать честно и справедливо, не бояться говорить правду в лицо, не замалчивать проблемы. Что всегда и делают справедливороссы.