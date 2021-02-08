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Парламент Алтайского края

Бюджет Алтайского края подрастет почти на 10 млрд рублей

Новости
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Минфин Алтайского края предлагает депутатам регионального парламента (АКЗС) увеличить расходную часть бюджета в 2021 году на 9,88 млрд рублей. При этом доходная часть краевого бюджета не изменится, сообщает пресс-служба АКЗС.

Проект закона рассмотрят на февральской сессии сразу в двух чтениях. Министр финансов Данил Ситников объяснил, откуда взялись деньги:

«В 2020 году собственных доходов краевого бюджета было собрано больше запланированного, сложился профицит бюджета, который составляет 5,3 млрд рублей».

На добавляемые почти 10 млрд власти планируются обеспечить рост зарплаты краевым бюджетникам (1,3 млрд рублей), помочь муниципалитетам (1,5 млрд рублей), увеличить капитальные расходы (2,154 млрд рублей) и отремонтировать дороги (чуть более 1 млрд рублей).

Кроме того, деньги пойдут на увеличение резервного фонда правительства Алтайского края, содержание соцучреждений, закупку угля, ремонт котельных, бурение скважин и другие направления.

«Мы все горячо болеем за стопроцентное использование средств, заложенных на финансовый год (...). Убедительная просьба держать исполнение КАИП на жестком депутатском контроле, завести за правило следить за исполнением краевых программ в ежемесячном режиме», – попросил депутатов председатель АКЗС Александр Романенко.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: akzs.ru

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