Политическая хроника недели: умер Назарчук, экс-мэр Славгорода отыгрывается в суде, Овсянникова задержали за «старые» дела, Якушев наделал шума

Первая неделя февраля 2021 года неделя выдалась очень насыщенной. Стало известно о нескольких отставках, задержании бывшего главы Октябрьского района, а также о том, что краевой суд встал на сторону экс-мэра Славгорода. В КПРФ рассказали, кого отправят на выборы в Госдуму и по каким округам. Шквал комментариев вызвал пост «любви к ЕР» от депутата Николая Якушева. И, конечно, с сожалением напомним о смерти Назарчука. Обо всех событиях подробнее в хронике «Политсибру».

Умер Александр Назарчук

1 февраля 2021 года на 82 году жизни трагически скончался бывший председатель алтайского парламента, бывший министр сельского хозяйства России Александр Назарчук. По предварительной версии, из-за перемерзания дымохода в дом, где он находился, попал угарный газ. Возбуждено уголовное дело. Человека-эпоху, одного из самых ярких политиков 90-х годов похоронили 3 февраля. На прощание с ним пришли сотни жителей Барнаула, в том числе губернатор Виктор Томенко.

Экс-мэр Славгорода (почти) отстоял свой пост

Бывший мэр Славгорода Сергей Горбунов оспорил свою отставку. С его доводами согласился Алтайский краевой суд. Адвокат Горбунова рассказала, что, по мнению суда, увольнение главы города провели с нарушениями.

Ранее первая инстанция дважды устанавливала правомерность решения депутатов горсоборания об увольнении мэра. Власти уже заявили, что будут оспаривать решение суда.

Овсянникова задержали

Силовики задержали экс-главу Октябрьского района Барнаула Андрея Овсянникова. Его обвиняют в мошенничестве и растрате в период, когда он еще возглавлял Лебяжинскую сельскую администрацию Барнаула. Сумма ущерба по двум эпизодам – больше полумиллиона рублей.

В КПРФ раскрыли кандидатов

Алтайские коммунисты согласовали часть кандидатов, которые пойдут на сентябрьские выборы в Государственную Думу от региона. Среди кандидатов Мария Прусакова, Вероника Лапина и Антон Арцибашев. Еще одним кандидатом должен стать российский бизнесмен Павел Грудинин. Подробнее о планах КПРФ читайте в материале «Политсибру» по этой ссылке.

Глава Бийского района подал в отставку

Заявление об увольнении подал глава Бийского района Владимир Трухин, пишет «Банкфакс». Причины, по которым он принял такое решение, пока неизвестны. Но вопросов к нему было много.

Якушев наделал шуму

Депутат Алтайского краевого Заксобрания, единоросс Николай Якушев опубликовал в Instagram пост, который был посвящен работе партии власти. Он написал, что «избиратели требуют постоянно большего и лучшего от нашей партии [ЕР], но при этом забывают быть благодарны», забывают сказать спасибо. Пост Якушева растащили на цитаты и не оставили без внимания многие телеграм-каналы и группы. После такого шквала комментариев депутат опубликовал новое сообщение, в котором он снова вступился за партию. Подробнее здесь.

Глава крайимущества уходит на пенсию (по слухам)

Начальник управления имущественных отношений Алтайского края Елена Зинкова, по данным «Банкфакса», в ближайшее время выйдет на пенсию. Вакантный пост может занять один из заместителей. Виктор Томенко уже якобы подписал заявление на увольнение Зинковой, и с 15 февраля чиновница покинет пост.

Протест так просто не затихнет

Алтайские политики и общественники рассказали «Политсибру», что они думают о возможном продолжении протестных акций, а также по каким причинам люди выходят на улицу. Подробнее здесь.