Ректор Горноалтайского университета передумал избираться главой вуза на фоне скандала с подтасовками

Ректор Горноалтайского госуниверситета Валерий Бабин не будет переизбираться на этот в третий раз. Об этом сказано в опубликованном на сайте университета заявлении.

«Прошу не рассматривать мои документы, направленные ранее в Департамент кадровой политики Министерства науки и высшего образования РФ и не проводить в отношении меня аттестацию в качестве кандидата на должность ректора Горно-Алтайского государственного университета», – написал Бабин.

Бабин стал ректором в 2011 году, в 2016 году срок его полномочий продлили на пять лет.

Причиной отказа Бабина избираться ректором, вероятнее всего, стало уголовное дело по превышению должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). 4 февраля 2021 года прокуратура сообщила о выявлении случаев подтасовывания результатов вступительных испытаний приемной комиссией ГАГУ.

«Установлено, что должностными лицами приемной комиссии ГАГУ в период приемной кампании 2020-2021 учебного года внесены изменения в тестовые бланки вступительных испытаний по профильным предметам абитуриентов, не набравших минимальных баллов по предметам вступительных испытаний по направлениям бакалавриата и специалитета, а соответственно, не имеющих право на зачисление в вуз», – отметили в прокуратуре.