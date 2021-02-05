Водители бийских автобусов взбунтовались из-за нечищеных дорог

Водители автобусов в Бийске на несколько часов встали на конечной остановке общественного транспорта «Кристалл» и не выезжали по маршрутам. Причина – протест простив нечищеных дорог. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

На остановке «Кристалл» образовалась буквально пробка из автобусов, маршруток и легковых автомобилей, в том числе ДПС.

Бийские водители недовольны качеством уборки дорог и сравнивают их со стиральной доской, по которой невозможно возить пассажиров. Автобусы трясутся, а у кондукторов разлетается мелочь из рук.

Кроме того, транспорт застревает в снегу. Его приходится вытаскивать даже на конечной остановке.

«Сейчас мы встали, чтобы дороги прочистили – чтобы мы не стояли в пробках, чтобы мы могли возить людей как положено. У всех экипажей болят ноги и позвоночники – невозможно трястись по 12 часов по таким дорогам. За безопасность пассажиров в автобусе тоже никто не отвечает – если упадет бабушка или ребенок во время движения – спросят только с нас», – жалуются бийские водители.

Приехавшие на место сотрудники ДПС требуют убрать автобусы с дороги. Тем временем жители Бийска не могут добраться домой на общественном транспорте.