Алтайский край оказался в конце российского рейтинга чистоты

Алтайский край оказался на 54 месте в рейтинге чистоты регионов, который составил Общероссийский народный фронт на основе мониторинга контейнерных площадок. Об этом заявили в пресс-службе движения.

Всего активисты ОНФ получили данные по 74, 6 тысячам контейнерных площадок в 58 регионах РФ. Лидерами рейтинга стали Москва, Ярославская и Московская области.

Ситуация с вывозом мусора улучшается в Сахалинской, Тюменской, Тульской, Новгородской, Тверской, Пензенской, Томской, Мурманской областях, республике Татарстан, Якутии и Ханты-Мансийском автономном округе.

А вот в Удмуртии, Мордовии, Севастополе, Липецкой, Ленинградской, Тамбовской, Кировской, Кемеровской областях и Красноярском крае за последние три месяца ситуация наоборот стала хуже.

«Рейтинг чистоты ОНФ – это самый объективный рейтинг. Потому что его делают сами люди – жители. Они каждое утро выходят из дома и видят лицо «мусорной реформы» – контейнерную площадку. И если они видят, что все не очень хорошо – мусор не вывозят или все время грязно – они об этом говорят. Оставляют комментарии на «Яндекс.Картах» и ставят оценку работе своего регионального оператора. Все абсолютно прозрачно», – отметил эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» Александр Коган.

Напомним, что рейтинг чистоты ОНФ начал делать с мая 2020 года. На сервисе «Яндекс.Карты» сейчас нанесены 573 483 контейнерные площадки, и каждый россиянин может оценивать их в сервисе «Яндекс.Толока». Нужно лишь сфотографировать контейнерную площадку и заполнить анкету о ее состоянии.

Результаты рейтинга ОНФ публикует раз в три месяца. Затем они передаются губернаторам для корректировки работы региональных операторов.