Шахматисты центра «Наследники Ползунова» представили Алтайский край на большом сибирском слете

Два школьника из Барнаула – Татьяна Кузнецова и Александр Кузнецов – приняли участие в XVII сессии Гроссмейстерского центра в Сибирском федеральном округе, которая прошла в Кемерове 20-27 января.

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На этом мероприятии они представляли шахматный клуб Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», работающего на базе алтайского политического института при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании.

Всего участие в сессии приняли 50 молодых шахматистов из Алтайского, Забайкальского и Краснодарского краев, Кузбасса, Республик Тыва и Бурятия, Новосибирской, Омской и Тюменской областей. Все они уже победители и призеры первенств мира, Европы, России.

Татьяна Кузнецова заняла третье призовое место, получив 4,5 очка. Это позволит ей получить прибавку к рейтингу Российской шахматной федерации по быстрым шахматам на 175 пунктов. Диплом и медаль ей вручал старший тренер женской сборной команды России Сергей Рублевский.

Саша Кузнецов (кстати самый юный участник, ему всего семь лет) получил 3 очка и 89 пунктов к рейтингу РШФ. А кроме того, начинающий шахматист стал лидером в онлайн-турнире между группами международного гроссмейстера, президента Федерации шахмат Новосибирской области Павла Малетина и международного мастера, заслуженного тренера Бурятии Тимура Иванова.

Кроме баллов и побед участники получили отличную возможность отточить свое мастерство и получить новый опыт. С ними работали мастера международного класса и уровня.

Такие результаты юных шахматистов, занимающихся под руководством Виктора Эртеля в Шахматном клубе Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», показывают, что на Алтае подрастают будущие чемпионы.