Глава Бийского района уходит в отставку по собственному желанию

Глава Бийского района Владимир Трухин собрался уйти в отставку. Об этом сообщил ИА «Банкфакс» со ссылкой на приемную администрации муниципалитета.

Алтайский министр регионального развития ушел в отставку Новости 04.02.2021 15:07

Причины, по которым Трухин решил уволиться, пока не называются. Депутаты заявление не рассмотрели и еще не получали никаких документов.

Весной 2020 года СМИ сообщали, что депутаты Алтайского Заксобрания и Бийского райсовета были недовольны работой Трухина. О своих претензиях они докладывали и губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

По некоторой информации, в 2018 Трухин выделил деньги на ремонт чуйской ЛЭП, когда ее уже пытались реализовать с торгов. Кроме того, главе района «вменяли» использование убыточного МУП «Энергетик» якобы для своего обогащения.

Последним, в чем депутаты упрекали Трухина, был демонтаж металлических конструкций. В Бийском районе он производился часто, однако деньги от сдачи металлолома и реализации конструкций в бюджет не поступали.