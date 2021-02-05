Градосовет раскритиковал архитектора Деринга за проект элитного дома в центре Барнаула

Члены градостроительного совета раскритиковали проект элитного дома на Пролетарской, 80. На заседании 4 февраля архитектора Александра Деринга упрекнули в «неэлитности», пишет «Толк».

Депутат Евгений Носенко сказал, что ждал презентации дома и даже хотел купить там квартиру, но все, что ему понравилось в новом проекте, – кирпич для отделки фасада.

«Вы не смогли до конца скупить оставшиеся строения в квартале. Мы теряем шикарную площадку для элитного дома. Он никогда тут уже не встанет», –посетовал Носенко.

Бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко и вовсе сравнил объект со спичечным коробком.

«Этот квартал примыкает к историческому центру города. И мне бы хотелось, чтобы автор деликатнее отнесся к участку и проектированию. <...> Это просто спичечный коробок, который невыразителен по своей пластике. <...> Мы ждали более интересное здание, а не силуэт типовой девятиэтажки», – заявил Боженко.

Александр Деринг не согласился с критикой своего проекта. Он считает здание элегантным, лишенным ненужных излишеств.

Деринга поддержала главный специалист Алтайохранкультуры Анна Ситникова.

«На мой взгляд, оно уравновешено. На таком небольшим участке и так много проектов с куполами, угловыми решениями и акцентами. Они будут диссонировать друг с другом», – отметила Ситникова.

Не понравился членам горсовета не только внешний вид здания, но и расчеты при проектировании. Во-первых, по мнению экспертов, вокруг дома мало деревьев и кустарников. Они сосредоточены только со стороны Пролетарской.

Кроме того, эксперты посчитали, что в проекте занижено расчетное количество населения. Если это так, то жителям может не хватить парковок и прогулочных площадок.

«Проект должен быть переработан исходя из территории и объема, а также озеленения. Мне кажется, что здесь будет другое решение», – сказал Виктор Четошников.

Начальник комитета по строительству и председатель градосовета Антон Воробьев постановило: проект нужно доделать. В следующий раз архитекторы должны будут предоставить комплексный подход с учетом планируемой застройки, учитывать при проектировании существующую застройку, проработать объемно-пространственное решение и вопрос размещения площадок и озеленения территории.

Также на горсовете решили, что городу нужен детально продуманный план застройки исторической территории.

Указанный дом по существующему проекту имеет восемь этажей. Фасад новостройки должны отделать темно-коричневым кирпичом и бежевой штукатуркой. Проект включат подземный и гостевой паркинг на 54 места и площадку для прогулок. Здесь должно быть 84 двух-, трех- и четырехместных квартир. Разработчики – компания «СОК» и мастерская «Классика».