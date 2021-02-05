Градосовет раскритиковал архитектора Деринга за проект элитного дома в центре Барнаула

Члены градостроительного совета раскритиковали проект элитного дома на Пролетарской, 80. На заседании 4 февраля архитектора Александра Деринга упрекнули в «неэлитности», пишет «Толк».
Депутат Евгений Носенко сказал, что ждал презентации дома и даже хотел купить там квартиру, но все, что ему понравилось в новом проекте, – кирпич для отделки фасада.
«Вы не смогли до конца скупить оставшиеся строения в квартале. Мы теряем шикарную площадку для элитного дома. Он никогда тут уже не встанет», –посетовал Носенко.
Бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко и вовсе сравнил объект со спичечным коробком.
«Этот квартал примыкает к историческому центру города. И мне бы хотелось, чтобы автор деликатнее отнесся к участку и проектированию. <...> Это просто спичечный коробок, который невыразителен по своей пластике. <...> Мы ждали более интересное здание, а не силуэт типовой девятиэтажки», – заявил Боженко.
Александр Деринг не согласился с критикой своего проекта. Он считает здание элегантным, лишенным ненужных излишеств.
Деринга поддержала главный специалист Алтайохранкультуры Анна Ситникова.
«На мой взгляд, оно уравновешено. На таком небольшим участке и так много проектов с куполами, угловыми решениями и акцентами. Они будут диссонировать друг с другом», – отметила Ситникова.
Не понравился членам горсовета не только внешний вид здания, но и расчеты при проектировании. Во-первых, по мнению экспертов, вокруг дома мало деревьев и кустарников. Они сосредоточены только со стороны Пролетарской.
Кроме того, эксперты посчитали, что в проекте занижено расчетное количество населения. Если это так, то жителям может не хватить парковок и прогулочных площадок.
«Проект должен быть переработан исходя из территории и объема, а также озеленения. Мне кажется, что здесь будет другое решение», – сказал Виктор Четошников.
Начальник комитета по строительству и председатель градосовета Антон Воробьев постановило: проект нужно доделать. В следующий раз архитекторы должны будут предоставить комплексный подход с учетом планируемой застройки, учитывать при проектировании существующую застройку, проработать объемно-пространственное решение и вопрос размещения площадок и озеленения территории.
Также на горсовете решили, что городу нужен детально продуманный план застройки исторической территории.
Указанный дом по существующему проекту имеет восемь этажей. Фасад новостройки должны отделать темно-коричневым кирпичом и бежевой штукатуркой. Проект включат подземный и гостевой паркинг на 54 места и площадку для прогулок. Здесь должно быть 84 двух-, трех- и четырехместных квартир. Разработчики – компания «СОК» и мастерская «Классика».
Градостроительный совет уже одобрил проект
Внатуре шляпа
переработан в т.ч. из-за озеленения? Ничего себе? Им слово на слух понравилось? О-зе-ле-не-ние. Что-то не замечал зеленых зон с новостройками в центре. Коробок на коробке, и коробком погоняет. Ни парковок, ни детских площадок, ни тебе озеленения... Пролетарскую застраивают кто чем может, просто архитектурное буйство красок и композиций(
Так все-таки Пролетарская 40 или 80?