СК «Темп» построит открытые спортивные площадки в Барнауле

Спортивный комплекс «Темп» построит около своего здания открытые площадки для занятий футболом, баскетболом, волейболом и фитнесом, сообщает «Толк».

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Проект, который одобрили на градостроительном совете 4 февраля, включает два футбольных поля, места для тренажеров, баскетбольные и волейбольные площадки. Кроме того, здесь будут трибуны на 700 человек и лавочки, которые на зиму планируют убирать.

Архитекторы уже продумали пешеходные дорожки, освещение, водоотвод и другие вопросы. Членам градостроительного совета проект понравился, однако они попросили проработать вопрос о защите спортплощадок от негативного воздействия окружающей среды. Дело в том, что «Темп» расположен в коммунально-складской зоне, поэтому его необходимо отгородить высоким забором и двумя рядами деревьев.