Сбер поделился своей экспертизой в цифровых технологиях

В Барнауле в формате онлайн прошла международная научно-практическая конференция «Новая реальность современного мира: вызовы и перспективы». Организаторами мероприятия выступили правительство Алтайского края и Алтайский филиал РАНХиГС.

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Участниками стали представители органов государственной власти, местного самоуправления, науки и образования, реального сектора экономики.

В качестве экспертов в конференции приняли участие представители Сбера – руководитель проектов департамента по работе с проблемными активами Артём Комолов и исполнительный директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Анна Хамардюк.

Артём Комолов поделился экспертизой в цифровизации банковской сферы с юристами кредитных организаций и предприятий во время экспертного выступления по теме «Организационно-правовые аспекты дистанционного банковского обслуживания».

Эксперты тематического направления обсудили внедрение цифровизации в деятельность кредитных организаций и связанные с этим процессом вопросы: удалённой идентификации, дистанционного обслуживания, в том числе при заключении сделок с производными финансовыми инструментами, и другие.

Анна Хамардюк была приглашена в качестве спикера на экспертную дискуссию «Трансформация образования в условиях современных общественных процессов». Эксперты рассмотрели вопросы, связанные с формированием цифровой образовательной среды, возможностями образовательной цифровой платформы СберКласс и другие.

«Сбер обладает большой экспертизой в вопросах цифровой трансформации. Наши разработки применяются не только для развития возможностей финансового рынка, но и других сфер, в частности образования. Например, на конец прошлого года в 112 школах края была внедрена Школьная цифровая платформа СберКласс», – прокомментировал управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Антон Милютин.

По его словам, платформа позволяет ученикам выбрать образовательную траекторию и темп её освоения, что делает процесс интересным и персонализированным. А для учителей это возможность автоматизировать рутинные задачи и больше времени уделять обучению детей.