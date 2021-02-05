Прокурор потребовал взыскать с осужденных алтайских врачей более 1,3 млн рублей

Прокурор Горно-Алтайска подал в суд два исковых заявления, в которых потребовал взыскать с экс-врачей республиканской больницы сумму взятки – 1, 365 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

С Близнюка требуют 500 тысяч рублей, а с Рау и Близнюка вместе – еще 865 тысяч. Эти штрафы планируется наложить поверх того, что врачи уже должны заплатить.

Напомним, что медиков осудили осенью 2020 года. Главного врача больницы Сергея Близнюка суд признал виновным по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Он должен отсидеть 8 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима и выплатить 5 млн штрафа. Кроме того, после выхода из тюрьмы Близнюк не сможет занимать должности в госорганах 5 лет и 6 месяцев.

Заместителя Близнюка Федора Рау приговорили по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Он должен отсидеть 7 лет и 6 месяцев колонии строго режима и выплатить штраф - 4,3 млн рублей. Также Рау лишен права занимать должности на 5 лет.

Алтайская компания заплатит миллион штрафа за взятку главврачам соседнего региона Новости 24.12.2020 15:40

Следствие установило, что с лета 2016 года по март 2018 медики получили от представителя ООО «Перспектива» 865 тысяч рублей, за которые общество должно было побеждать на аукционах по закупке медицинского оборудования. Также лично Близнюк взял от того же человека 900 тысяч рублей с апреля по сентябрь 2018 года. Общая сумма взятки Близнюка и Рау – более 1,7 млн рублей. Своей вины ни тот, ни другой не признали. Врачи уверяют, что средства были потрачены на нужды больницы.

Им верят и жители республики. В начале декабря 2020 года около 700 человек на Алтае собрали подписи в их защиту. Активисты заявляли, обвинения суда ложные и настаивали на пересмотре дела. Ведь в больнице при содействии осужденных врачей сделали хороший ремонт и благоустроили территорию. Кроме того, неравнодушные заявляли, что врачи вникали в проблемы пациентов, давали консультации по реабилитации больных во внерабочее время и «выполняли свой служебный долг» вплоть до заключения.

Кроме активистов, осужденных поддержали и другие медики. В сентябре 413 медработников обращались в Верховный суд и заявлением о том, что приговор Близнюку и Рау не соответствует тяжести их деяния.

Главврач Республиканской больницы и его заместитель пытались оспорить решение суда, но правосудие своего решения не изменило.