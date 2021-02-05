ЖКХ требует реконструкции. Власти считают, что Алтайскому краю нужно больше концессий

В Алтайском крае необходимо развивать механизм конкурсных концессионных соглашений (разновидность долгосрочной аренды). Об этом во время пресс-конференции 4 февраля рассказал заместитель начальника управления региона по госрегулированию цен и тарифов Олег Колосков. По его словам, жилищно-коммунальная сфера нуждается в серьезной модернизации, но желающих вложиться не так много.

Сейчас в регионе действуют 45 концессионных соглашений. Из них 22 в теплоснабжении и 23 в водоснабжении и водоотведении. С каждым годом их количество растет: если в 2017-м составили два концессионных соглашения, то в 2018 – уже 14, а в 2020 – 18.

Но все-таки 45 концессий – не большой показатель для края, отметил Колосков. Ведь госполитика в сфере теплоснабжения и водоснабжения определяет государственно-частное партнерство как приоритет развития сферы ЖКХ. Тем более концессионные соглашения предполагают строительство новых объектов и ремонт существующих.

«Вся сфера ЖКХ требует реконструкции. И делать ее надо непосредственно в рамках концессионных соглашений. Проблемы есть, и они связаны с тем, что сегодня сфера ЖКХ, особенно в сельских территориях, непривлекательна для инвесторов. Потому что вложения нужны большие, соответственно, это сразу отразится на тарифах. Все те резонансные тарифы установлены как раз на основании концессионных соглашений», – говорит Колосков.

Чиновник считает, что в регионе необходимы меры государственного софинансирования ремонтных программ. Также нужно развивать механизм конкурсных концессий. Ведь сейчас почти все соглашения в крае заключены по инициативе инвесторов. А сейчас нужно, чтобы органы местного самоуправления сами предлагали соответствующие объекты к заключению и повышали инвестиционную привлекательность. И необходимо предлагать софинансирование. Тогда этот процесс пойдет быстрее и тарифная нагрузка на потребителей будет меньше.